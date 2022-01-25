Бывшего мэра Минеральных Вод задержали в Краснодаре

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре экс-главу города Минеральные Воды Сергея Перцева, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, против него завели уголовное дело. Следствие считает, что власти МинВод купили в муниципальную собственность детский сад по завышенной стоимости.

В 2020 году Перцев заключил соглашение с Минстроем края, по которому бюджет Минеральных Вод получил субсидию в 192,6 миллиона рублей на покупку детского сада. После этого руководитель управления имущественных отношений города заключил контракт с физлицом о покупке дошкольного учреждения.

Контракт заключили с нарушением федерального законодательства, а само купленное здание, как выяснилось, не соответствовало заявленным характеристикам.

- Таким образом, в муниципальную собственность фактически на бесконкурсной основе приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового объекта. Согласно заключению оценочного исследования его реальная рыночная стоимость составила более 68,6 млн рублей, что на 125,8 млн рублей меньше суммы понесенных расходов, - отметили в прокуратуре.

Оказалось, что даже количество мест для детей в купленном детском саду меньше, чем должно было быть по контракту - 211 вместо 235.

В прокуратуре Ставрополья подчеркнули, что мэр Минеральных Вод обладал всей информацией о том, что купленный детский сад не подходит по требованиям. Ко сему прочему, здание оказалось с низкой сейсмоустойчивостью.

Ущерб бюджету РФ оценили в 194,5 миллиона рублей, а в отношении Перцева возбудили уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Как сообщалось ранее, 12 января Сергей Перцев покинул пост главы Минеральных Вод по собственному желанию. На заседании Совета депутатов Минераловодского городского округа он объявил, что вынужден уволиться из-за состояния здоровья - год назад мужчина тяжело перенес коронавирус.