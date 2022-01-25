В Чечне разработали виртуального помощника для пожилых людей

- Все голосовые помощники либо прикреплены к определенным цифровым площадкам - "Яндекс", Mail.ru, iOS, либо не позволяют полностью взаимодействовать с компьютером, к примеру, открывать какие-либо папки. Это очень ограничивает функционал. Хотелось, чтобы виртуальный ассистент многое делал за тебя, - рассказал корреспонденту "РГ" автор проекта Аюб Цурхаджиев. - Сейчас разработан прототип. Принцип действия прост: система, получив голосовой запрос, переводит речь в текст и сопоставляет с имеющимися в ее базе командами. Пока программа может выполнить около 50 команд - к примеру, вести поиск в интернете, печатать под диктовку - этом случае важно, чтобы у человека была достаточно ясная и внятная речь, а также копировать данные, выключать компьютер либо переводить его в спящий режим и так далее.
Аюб признается, что к разработке его подтолкнул интерес естествоиспытателя - всего за пять часов он самостоятельно, черпая лишь информацию из учебников, написал код с несколькими командами. Затем, став студентом факультета прикладной информатики и окунувшись с головой в научно-техническую среду, решил попробовать свои силы в региональном конкурсе "УМНИК", который организует Фонд содействия инновациям. Идею он наполнил новым социальным значением, ведь виртуальный ассистент может помочь плохо разбирающемуся в электронных устройствах пожилому человеку и даже в какой-то мере заменить руки тому, кто их лишился в результате трагической случайности. Ассистент уже получил имя "Нина", распространенное и легкое для запоминания.
- Думаю, такая программа найдет спрос у многих людей, тех же студентов, которым удобнее, если их компьютер станет под диктовку набирать тексты. Сейчас "Нина" хоть и демонстрирует свои навыки, но ее надо, что называется, уговаривать, повторяя команды по несколько раз. Пока она работает с заимствованной библиотекой команд Google. В будущем же планирую создать для нее собственную нейросеть и добавить в базу данных чеченский язык. Для этих целей привлеку команду студентов. Наш язык довольно сложный, с необычным звуковым строем, и, чтобы компьютер слету распознавал голосовые сигналы, надо собрать объемный каталог аудиофайлов с разными диалектами и акцентами, - говорит Аюб.
Любопытно, что сам Цурхаджиев вырос в Бельгии, куда его семья, как и тысячи других чеченцев, уехала из республики от войны. В школе Антверпена он изучал сразу несколько языков - французский, нидерландский и английский. На чеченском говорил только дома с близкими, а русский практиковал, просматривая отечественные фильмы и мультсериалы. Так что, когда юноша вернулся несколько лет назад на родину, адаптация прошла безболезненно - он быстро нашел друзей.
- Подходы к обучению в российской школе отличаются от европейской. Я заметил, что здесь учителя стремятся услышать от тебя ответ строго по учебнику, тогда как там приветствовался пересказ, собственное понимание усвоенной информации, - делится наблюдениями Аюб Цурхаджиев. - ЕГЭ оказался неожиданно трудным - на экзамене по информатике мне не хватило лишь одного балла для поступления, поэтому сначала отучился в колледже при университете по специальности "контролер банка".
Проект чеченской "Нины" прошел в финал конкурса "УМНИК". Его победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей на два года, которые можно потратить на развитие своей инновационной идеи. Аюб ведет исследования на базе "Хайпарка", в котором есть вся необходимая инфраструктура, а главное - возможности для продвижения продукта через партнерские связи вуза. Поэтому, даже если стартап молодого автора не выиграет в конкурсе, у него все еще остаются шансы заявить о себе. В том, что новая виртуальная ассистентка будет востребована, эксперты не сомневаются. В последнее время голосовые помощники становятся обыденностью. В приложениях многих банков появился ассистент, который помогает клиентам совершать переводы. В клиниках врачи вовсю пользуются голосовыми сервисами, позволяющими заполнять медицинские документы - специалист надиктовывает в микрофон результаты обследования пациента, и они тут же автоматически преображаются в текст.
- Данный проект упростит взаимодействие с электронными устройствами. В то же время мы видим, что крупные компании сейчас активно встраивают в свои экосистемы подобные голосовые помощники - "Алису", "Марусю", Alexa, - говорит руководитель "Хайпарка" ГГНТУ Мансур Арсанукаев. - Даже есть примеры, когда виртуальные ассистенты устанавливались в детские игрушки. Они годятся при управлении любым техническим средством. Однако на ПК они используются редко, а если говорить о специальных продуктах, то здесь вообще ниша свободна. Кроме того, все помощники говорят на английском и русском языках, поэтому пожилое население нашей республики, которое больше говорит на родном чеченском, отрезано от этих технологий.
В завершение разговора с корреспондентом "РГ" Аюб признался, что в свободное время начал заниматься новым проектом - "Худи от папарацци". Идея заключается в том, что носящий такую толстовку с капюшоном человек избавится от назойливых щелчков фотокамер. Благодаря вшитым в ткань специальным светодиодам, незаметным человеческому глазу, его изображение всегда будет получаться с дефектом: вместо лица - фиолетовое пятно.
Сотрудники отдела прикладной семиотики Нефтяного университета за несколько лет разработали систему синтеза чеченской речи на основе нейронных сетей. Для ее создания собрали внушительные базы данных из фонетико-акустических, текстовых и речевых материалов. Главная задача ученых - максимально приблизить качество синтезируемой речи к естественной. В итоге программа распознает и озвучивает слова, не отраженные на письме, и позволяет человеку без специальных навыков общаться с компьютером в любое время и в любом месте без дополнительного обучения. Готовый продукт - своего рода учитель грамматики, который призван помочь тем, кто хочет научиться правильно читать и говорить на чеченском языке, даже если рядом нет его носителя.