В Чечне разработали виртуального помощника для пожилых людей

Студент-первокурсник Грозненского нефтяного технического университета (ГГНТУ) разработал голосовой помощник для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый виртуальный ассистент в состоянии работать офлайн. Его можно установить на любой компьютер, а также на Smart TV и телефон.

"Нина" не привязана ни к одной из платформ, поэтому ее можно интегрировать в любое цифровое устройство. Даже в сервисного робота. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

- Все голосовые помощники либо прикреплены к определенным цифровым площадкам - "Яндекс", Mail.ru, iOS, либо не позволяют полностью взаимодействовать с компьютером, к примеру, открывать какие-либо папки. Это очень ограничивает функционал. Хотелось, чтобы виртуальный ассистент многое делал за тебя, - рассказал корреспонденту "РГ" автор проекта Аюб Цурхаджиев. - Сейчас разработан прототип. Принцип действия прост: система, получив голосовой запрос, переводит речь в текст и сопоставляет с имеющимися в ее базе командами. Пока программа может выполнить около 50 команд - к примеру, вести поиск в интернете, печатать под диктовку - этом случае важно, чтобы у человека была достаточно ясная и внятная речь, а также копировать данные, выключать компьютер либо переводить его в спящий режим и так далее.

Аюб признается, что к разработке его подтолкнул интерес естествоиспытателя - всего за пять часов он самостоятельно, черпая лишь информацию из учебников, написал код с несколькими командами. Затем, став студентом факультета прикладной информатики и окунувшись с головой в научно-техническую среду, решил попробовать свои силы в региональном конкурсе "УМНИК", который организует Фонд содействия инновациям. Идею он наполнил новым социальным значением, ведь виртуальный ассистент может помочь плохо разбирающемуся в электронных устройствах пожилому человеку и даже в какой-то мере заменить руки тому, кто их лишился в результате трагической случайности. Ассистент уже получил имя "Нина", распространенное и легкое для запоминания.

Принцип действия прост: система, получив голосовой запрос, переводит речь в текст и сопоставляет с имеющимися в ее базе командами

- Думаю, такая программа найдет спрос у многих людей, тех же студентов, которым удобнее, если их компьютер станет под диктовку набирать тексты. Сейчас "Нина" хоть и демонстрирует свои навыки, но ее надо, что называется, уговаривать, повторяя команды по несколько раз. Пока она работает с заимствованной библиотекой команд Google. В будущем же планирую создать для нее собственную нейросеть и добавить в базу данных чеченский язык. Для этих целей привлеку команду студентов. Наш язык довольно сложный, с необычным звуковым строем, и, чтобы компьютер слету распознавал голосовые сигналы, надо собрать объемный каталог аудиофайлов с разными диалектами и акцентами, - говорит Аюб.

Любопытно, что сам Цурхаджиев вырос в Бельгии, куда его семья, как и тысячи других чеченцев, уехала из республики от войны. В школе Антверпена он изучал сразу несколько языков - французский, нидерландский и английский. На чеченском говорил только дома с близкими, а русский практиковал, просматривая отечественные фильмы и мультсериалы. Так что, когда юноша вернулся несколько лет назад на родину, адаптация прошла безболезненно - он быстро нашел друзей.

- Подходы к обучению в российской школе отличаются от европейской. Я заметил, что здесь учителя стремятся услышать от тебя ответ строго по учебнику, тогда как там приветствовался пересказ, собственное понимание усвоенной информации, - делится наблюдениями Аюб Цурхаджиев. - ЕГЭ оказался неожиданно трудным - на экзамене по информатике мне не хватило лишь одного балла для поступления, поэтому сначала отучился в колледже при университете по специальности "контролер банка".

Проект чеченской "Нины" прошел в финал конкурса "УМНИК". Его победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей на два года, которые можно потратить на развитие своей инновационной идеи. Аюб ведет исследования на базе "Хайпарка", в котором есть вся необходимая инфраструктура, а главное - возможности для продвижения продукта через партнерские связи вуза. Поэтому, даже если стартап молодого автора не выиграет в конкурсе, у него все еще остаются шансы заявить о себе. В том, что новая виртуальная ассистентка будет востребована, эксперты не сомневаются. В последнее время голосовые помощники становятся обыденностью. В приложениях многих банков появился ассистент, который помогает клиентам совершать переводы. В клиниках врачи вовсю пользуются голосовыми сервисами, позволяющими заполнять медицинские документы - специалист надиктовывает в микрофон результаты обследования пациента, и они тут же автоматически преображаются в текст.

- Данный проект упростит взаимодействие с электронными устройствами. В то же время мы видим, что крупные компании сейчас активно встраивают в свои экосистемы подобные голосовые помощники - "Алису", "Марусю", Alexa, - говорит руководитель "Хайпарка" ГГНТУ Мансур Арсанукаев. - Даже есть примеры, когда виртуальные ассистенты устанавливались в детские игрушки. Они годятся при управлении любым техническим средством. Однако на ПК они используются редко, а если говорить о специальных продуктах, то здесь вообще ниша свободна. Кроме того, все помощники говорят на английском и русском языках, поэтому пожилое население нашей республики, которое больше говорит на родном чеченском, отрезано от этих технологий.

Защита от камер

В завершение разговора с корреспондентом "РГ" Аюб признался, что в свободное время начал заниматься новым проектом - "Худи от папарацци". Идея заключается в том, что носящий такую толстовку с капюшоном человек избавится от назойливых щелчков фотокамер. Благодаря вшитым в ткань специальным светодиодам, незаметным человеческому глазу, его изображение всегда будет получаться с дефектом: вместо лица - фиолетовое пятно.

Электронный лингвист

Сотрудники отдела прикладной семиотики Нефтяного университета за несколько лет разработали систему синтеза чеченской речи на основе нейронных сетей. Для ее создания собрали внушительные базы данных из фонетико-акустических, текстовых и речевых материалов. Главная задача ученых - максимально приблизить качество синтезируемой речи к естественной. В итоге программа распознает и озвучивает слова, не отраженные на письме, и позволяет человеку без специальных навыков общаться с компьютером в любое время и в любом месте без дополнительного обучения. Готовый продукт - своего рода учитель грамматики, который призван помочь тем, кто хочет научиться правильно читать и говорить на чеченском языке, даже если рядом нет его носителя.