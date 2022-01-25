В разгар очередной волны коронавируса, да еще с таким суперзаразным "омикроном", снова появились очереди на ПЦР-тесты. Не все могут сдать их бесплатно по полису ОМС. А за деньги, как выяснили корреспонденты "РГ", побывав в шести регионах, - кусается. В Петербурге, например, на 1700 рублей можно прокормиться одному человеку целую неделю.

Тем, у кого медицинский отвод от вакцинации, ПЦР-тест приходится сдавать практически каждый раз, когда хочется пойти в театр, библиотеку, музей или посмотреть кино, а то и перед походом за покупками в торговые центры. За свои деньги. Действителен анализ всего два дня. Накладно получается для домашнего бюджета. Даже если делать текст в Омске, где он самый дешевый. Фото: РИА Новости

Сто рублей за штамм

Самый дешевый ПЦР-тест был обнаружен в Омске - 700 рублей. Сдать его можно в коммерческой клинике и лаборатории по живой очереди. Результат - на следующий день.

В Петербурге оказался самый дорогой тест - 7900 рублей. За что столько берут? За оперативность - есть у вас ковид или нет, узнаете через час. В Екатеринбурге за срочность просят в три раза гуманнее - 2600. В хабаровском аэропорту, где анализ делают за два часа и выдают результат на русском и английском языках, - 2750.

А в Воронеже только за англоязычный сертификат придется платить по повышенному тарифу - 2400. Без него местные клиники запрашивают 1190-1900 рублей. На фоне срочного анализа и в Петербурге остальные цены на ПЦР выглядят спокойнее: от 1250 до 1290 рублей.

Цена в Астрахани начинается от 1290 рублей. Но это самый простой тест, который вы делаете сами. Мазок берете дома и приносите для исследования. Тесты в лаборатории начинаются от 1490 рублей.

В Екатеринбурге платят 1300-1870 рублей. В Хабаровске - от 1250 в краевых медучреждениях, а в коммерческих - от 1700. В сетевых лабораториях за определение "омикрона" придется доплатить 100 рублей.

Новый штамм в некоторых регионах стал дополнительным источником дохода лабораторий. Доплачивать за него надо также в Омске, Воронеже, Подмосковье тоже по сотне. В Екатеринбурге и Астрахани штамм вообще не определяют.

Мандарины или тест

Чтобы лучше представить, велика или нет стоимость тестов, мы сравнили ее с ценами на продукты питания. Ой, велика! Впрочем, судите сами.

На среднюю стоимость теста в Воронеже можно купить: 5 килограммов картошки, кило свинины, десяток яиц, бутылку молока, пачку масла, батон вареной колбасы, буханку хлеба, батон, килограмм сахара и мандаринов. В Астрахани тоже можно купить корзину хороших продуктов, добавив гречку, томаты и подсолнечное масло. В Хабаровске на деньги, потраченные на ПЦР, можно было бы приобрести почти девять кило мандаринов! В Омске - семь килограммов яблок.

Повезет не всем

В Свердловской области на вопрос, как сделать ПЦР при наличии симптомов, по телефону 122 говорят: получите направление врача. Однако достучаться до поликлиники - настоящий квест. Можно дожидаться ответа часами. Так что больные люди, у которых есть силы, отправляются на прием сами.

Сколько человек каждый из них заражает по пути?

А в Астрахани бесплатный тест напоминает лотерею. Дозвониться, чтобы вызвать врача на дом, невозможно. Корреспондент "РГ" полдня набирала шесть поликлиник и не услышала ни одного ответа. Понятно, люди идут сами, стоят по два часа в очереди к терапевту. И потом неделю ждут результатов.

Без лечения за это время насколько далеко зайдет ковид?

Вспоминается ноябрь в Иванове. Там проходил Текстильный форум. Пару сотен участников и гостей прогнали через ПЦР-тесты за 40 минут. Результат объявляли через несколько минут. То есть техническая возможность проверить на ковид большие группы людей имеется. Тогда чего не хватает? Организованности? Желания?

Что касается результатов тестов, то можно было бы упростить процедуру, переведя получение информации в онлайн и наладив работу кол-центров.

В Санкт-Петербурге оказался самый дорогой тест - 7900 рублей. За что столько берут? За оперативность. Есть у вас ковид или нет, узнаете через час

А пока те, кому позволяет зарплата, идут сдавать ПЦР за деньги, распространяя по дороге ковид. А кто-то остается без вовремя сданного анализа, выбирая мандарины и колбасу.

Подготовили Антон Валагин, Наталья Граф, Мария Голубкова, Татьяна Дмитракова, Инесса Доценко, Наталья Коротченко, Ольга Медведева, Дина Непомнящая, Александр Филимоненко

Особый случай

А у меня медотвод!

У корреспондента "РГ" имеется постоянный медотвод от вакцинации из-за тяжелых аллергических реакций.

В результате каждый раз для того, чтобы посетить театр, кафе, библиотеку, музей, сходить за покупками в торговый центр или в кино, она вынуждена сдавать ПЦР-тест. Даже на пресс-конференцию не может без него пойти! Тест действителен всего два дня, что очень накладно для бюджета семьи. А без кашля, температуры, других респираторных проявлений и с хорошей сатурацией бесплатный тест не положен.

Предложение - пациентам с медотводом (а таких в нашей стране много) дать возможность хотя бы два раза в месяц сдавать ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно.