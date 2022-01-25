В Ленобласти возбудили дело о гибели женщины в крещенской купели

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в проруби во время крещенских купаний, сообщили в ведомстве.

Напомним, 19 января на реке Оредеж женщина утонула в самовольно прорубленной проруби. Места для крещенских купаний должны очень тщательно проверяться с точки зрения безопасности, их состояние изучают и санитарные врачи, и спасатели. Да и во время окунания на месте дежурят бригада МЧС и сотрудники "скорой", готовые в случае непредвиденных обстоятельств оказать помощь.

Купель у поселка Выра на реке Оредеж была не такой. Ее прорубили для нескольких человек. Женщина прыгнула в купель на глазах у детей и не вынырнула. Один из очевидцев бросился за ней в воду, но не смог ее спасти.

О погибшей известно, что она 1981 года рождения, у нее остались дети, ставшие, по страшному стечению обстоятельств, свидетелями гибели матери.

В СК по Ленобласти в случившемся видят признаки причинения смерти по неосторожности. Сейчас устанавливается, что инициировал купание в самовольной купели, кто ее прорубил, понимал ли он все возможные последствия.

Между тем, тело женщины не найдено до сих пор. Спасатели обследовали уже несколько километров дна реки. Но пока безрезультатно.