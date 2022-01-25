На Кубани рассказали, как будет проходить вакцинация детей от COVID-19

На Кубани стартовала прививочная кампания от коронавируса среди школьников. Вакцинация всех подростков от 12 до 17 лет будет проводиться только с согласия родителей, об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- Обязательное условие проведения вакцинации детей от коронавируса - письменное согласие родителей. Мы приняли решение, что даже подростков 15 лет и старше не будем прививать без согласия родителей, хотя по закону с 15 лет наступает право принимать решение самостоятельно, - сказала вице-губернатор по социальным вопросам Анна Минькова.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по краю Марии Потемкиной, сейчас специалисты наблюдают серьезный рост случаев заболевания COVID-19 среди школьников от 7 до 14 лет - в полтора раза больше в сравнении с предыдущей неделей.

Как ранее писала "РГ", в Краснодарский край поступила первая партия компонентов вакцины Гам-Ковид-Вак М ("Спутник М") для подростков - всего более 3,1 тысячи доз. Главврач специализированной клинической детской инфекционной больницы Краснодара Нафисет Тхакушинов отметила, что данная вакцина ослабленная. В первую очередь рекомендуется прививать детей с ослабленным иммунитетом, с нарушениями в обменных процессах, с заболеваниями бронхолегочной системы, имеющих лишний вес. Все они находятся в группе риска. Процесс вакцинации зависит от условий хранения вакцины, не каждая школа может их обеспечить, поэтому процедуры в основном будут проходить в поликлиниках.