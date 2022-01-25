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25.01.2022 16:10
Рубрика: Общество

В Геленджике поступил в продажу "блокадный хлеб"

Текст: Анна Юркова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Геленджике в преддверии памятной даты о снятии блокады Ленинграда, которая длилась изнурительные 872 дня и завершилась 27 января 1944 года, хлебозавод "Хлеб-сервис" запустил акцию - начал выпекать "блокадный хлеб". Изделие попадает на прилавки в виде маленького черного кусочка и стоит 52 рубля за буханку.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
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"Жители города находились в тяжелейших условиях, а запасы истончались день за днем. В результате была введена карточная система: рабочие получали 250 граммов хлеба в день, все остальные - по 125 граммов. Наши технологи восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена. Приобрести "Блокадный" хлеб можно будет в любом магазине нашей фирменной сети. Количество ограничено, акция продлится до 27 января включительно", - пояснили свою идею авторы инициативы в аккаунте хлебозавода в Instagram.

По информации Центра гигиенического образования населения Ропотребнадзора, в "блокадный хлеб" помимо муки добавляли различные примеси, а форму для выпечки смазывали за неимением другого соляровым маслом. Поэтому есть его можно было, как вспоминали сами блокадники, "только запивая водой и с молитвою". В составе хлеба ржаная обойная мука составляла 75 процентов, остальное - это пищевая целлюлоза (10 процентов), жмых, обойная пыль, хвоя. Порой тесто замешивали коревой мукой - от слова "корка". Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, специальные бригады ночью крючьями вытаскивали мешки из воды. Какое-то количество муки в сердцевине мешка оставалось нетронутым влагой, промокшая же масса при высыхании превращалась в твердую корку. Эти корки разбивали на куски, измельчали и перемалывали.

Несмотря на черноту и липкость, маленький кусочек хлеба стоил не одну человеческую жизнь, вот почему некоторые пользователи в соцсетях критично отреагировали на продажу буханок, высказав недопустимость "наживы на исторической памяти". Другие же, наоборот, посчитали акцию как полезное напоминание "о важных уроках прошлого".

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Блокада Ленинграда

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