В Крыму выявили 43 случая заражения штаммом "омикрон"

В Республике Крым и Севастополе выявлено суммарно уже 43 случая заболевания штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- На территории РК зарегистрировано семь лабораторно подтвержденных случаев омикрона, а в Севастополе 36, - рассказала она РИА Новости Крым.

Первый случай заражения омикроном был зафиксирован на полуострове на минувшей неделе, и он был завезенным с материковой части РФ. Пациента изолировали в отдельном боксе.

Общая заболеваемость коронавирусом также растет: за последние сутки зарегистрировано 311 случаев COVID-19. 10 человек скончались. По данным Минздрава РК, от коронавируса сейчас проходят курс лечения 3000 человек, из них 1310 человек в стационарах, в том числе 160 - в тяжелом состоянии. Правда, количество госпитализаций в ковидные отделения пока не увеличивается.