Власти Крыма заявили об активизации ВСУ у границ РФ

Непростой и напряженной назвал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ситуацию, связанную с попыткой НАТО и США втянуть Украину в военный конфликт с Россией. По словам спикера, на границе с Крымом украинские военные тоже активизировались, все чаще проводя учения и отрабатывая сценарий "отражения российского вторжения".

- Ситуация требует от нас повышенной бдительности, - отметил Константинов на заседании президиума Госсовета РК. - Тем более что украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они "не забудут". А это значит - надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской "любви".

При этом "подтявкивание" заокеанскому хозяину со стороны европейских государств Константинов назвал неприличным.

- Вот, скажем, Германия, для которой взаимодействие с Россией - единственный шанс сохранить свою экономику и собственное достоинство, - обратил внимание Владимир Константинов. - Ее участие в этом русофобском завывании не просто неприлично - оно неразумно, категорически не выгодно. Тем не менее, нашелся и в Германии разумный человек - командующий ВМС страны вице-адмирал Шенбах. Он позволил себе уважительно говорить о нашем президенте и, мало того, признать очевидное. Адмирал заявил, что "Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется. Это факт!" Но не место в нынешней германской элите людям, способным признать очевидное, и адмирал Шенбах отправлен в отставку.