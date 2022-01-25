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25.01.2022 15:47
Рубрика: Общество

Как Свердловская область готовится к наступлению "омикрона"

Текст: Юлия Мякишева

Эксперты прогнозируют, что уже через неделю штамм коронавируса "омикрон", который отличается большей заразностью, будет доминировать среди других видов COVID-19. Как в этот опасный период входит Свердловская область?

Видео: В Свердловскую область привезли вакцину для детей "Спутник М"

Статистика заражений уже несколько дней показывает увеличение количества выявленных случаев. Накануне, 24 января, был установлен антирекорд заболеваемости - 1202 человек, сегодня - 1096. Однако власти говорят, что этот рост был прогнозирован, и медучреждения были к нему готовы. Так, в регионе развернуто 3000 коек, 30 процентов из них свободны. При этом, 85 процентов заболевших переносят инфекцию дома, тяжесть заболевания на фоне роста заражений не усугубляется. Об этом рассказал сегодня на брифинге оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков.

По его данным, в эти же дни проходит активизация желающих вакцинироваться. Всего каждый день прививают 15 тысяч человек, причем 5-6 тысяч из них - повторно.

В области началась вакцинация детей от коронавируса. По данным чиновника, согласие на прививку дали родители пяти тысяч детей из Екатеринбурга и примерно столько же из области, в то время как первая партия препарата составила 2400 доз. Планируется, что следующие поставки будут больше. Как отметил Павел Креков, наибольший рост заболеваемости регистрируется в возрастной группе от 14-15 лет, поэтому иммунизация подростков сейчас является одной из главных задач.

Кроме того, он подчеркнул, что глобального перехода на дистант не планируется, отправлять на домашнее обучение будут отдельные классы, в которых зафиксировали случаи заболевания.

Не планируют возвращаться и к жестким коронавирусным ограничениям, таким как повсеместные QR-коды.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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