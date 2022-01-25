Школьников Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании

Школы в Тюмени снова экстренно эвакуировали. "В связи с возникновением внештатной ситуации: поступившие сигналы о возможном минировании зданий", передает официальный Telegram-канал регионального правительства.

До конца дня все помещения тщательно проверят спецслужбы. Сегодня занятий уже не будет, а завтра школьники должны вновь вернуться за парты.

Ранее аналогичная информация пришла из Челябинска: здесь второй раз за пять дней прерываются занятия в школах из-за анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.