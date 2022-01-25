В Челябинске вновь экстренно отменили занятия во всех школах

В Челябинске второй раз за пять дней экстренно отменяют занятия во всех школах. В них будет проводиться проверка из-за анонимных сообщений об угрозах минирования.

- Администрация города признает, что данная мера может вызывать неудобства у родителей, - сказали в пресс-службе мэрии. - Но при поступлении подобных сообщений действует единый алгоритм - эвакуация людей и полная проверка зданий. В Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений. Граждан просят сохранять спокойствие и не мешать работе экстренных служб.

Напомним, аналогичная проверка школ проводилась 20 января. Подозрительных предметов не обнаружилось. Ранее массовой атаке лжеминеров подверглись также школы и вузы Екатеринбурга, из которых пришлось эвакуировать 60 тысяч человек.