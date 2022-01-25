В Екатеринбурге согласовали приаэродромную территорию

В Екатеринбурге в результате согласительных процедур, работы правительств РФ и Свердловской области приародромная территория (ПАТ) для аэропорта Кольцово установлена. Об этом сообщил уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.

Росавиация ограничилась шестью подзонами вместо семи. Самые жесткие требования распространяются на первую и вторую: там запрещена эксплуатация любых объектов, не связанных с деятельностью аэропорта. В третьей не допускается высотное строительство, в четвертой - возведение сооружений, создающих помехи для систем связи и навигации, в пятой - размещение опасных производств. В шестой нельзя устраивать площадки, привлекающие птиц, в том числе мусорные полигоны.

- Пусть в ограниченном размере, но ПАТ утверждена, практика идет по такому пути. В 7-й подзоне все вопросы, связанные с застройкой и иной хозяйственной деятельностью, будут решаться через разрешения регулирующего органа и Роспотребнадзора, - подчеркнул Дроздецкий.

Всего на территории ответственности Уральской транспортной прокуратуры 31 аэропорт. Если в начале 2021 года для них было утверждено всего 10 ПАТ, то к концу года проблему удалось решить со всеми. Больше всего дискуссий возникло вокруг международного аэропорта Екатеринбурга. Если бы ПАТ приняли в первоначальной версии, по подсчетам Гильдии строителей Урала, под вопросом оказалось бы возведение примерно восьми миллионов квадратных метров жилья в семи важнейших локациях. Строительство там пришлось бы остановить или существенно понизить высотность домов.

- Мы прекрасно слышали все заинтересованные стороны, понимали, насколько важны вопросы развития мегаполиса, но учитывали и требования авиабезопасности. Выступая на разных площадках, старались найти компромисс в рамках действующего законодательства, - отметил прокурор. - Надо понимать, что причина зонирования - не в том, что кто-то хочет ввести ограничения, а в том, что необходимо учитывать воздействие авиатранспорта на людей: экологию, шум, электромагнитные излучения. Нужно ответственно относиться к планированию какой-либо хозяйственной и коммерческой деятельности в границах 7-й подзоны ПАТ, чтобы и убытки не нести, и не парализовать деятельность Екатеринбургской агломерации.