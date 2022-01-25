Роскомнадзор планирует создать систему борьбы с подменными номерами

"Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заказал исследование технологии, которая будет блокировать возможность использования подменных телефонных номеров, следует из данных портала госзакупок.

Соответствующий контракт был заключен в конце прошлого года, стоимость составила 8,2 млн рублей.

В ГРЧЦ подтвердили "РГ" проведение исследований, отметив, что закупки будут проводиться у единственного поставщика, а реализация технологии планируется весной.

По данным МВД, в 2021 году ущерб от телефонного мошенничества составил 45 млрд рублей.