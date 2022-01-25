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Текст:   Нина Егоршева 
18:09 25.01.2022

Росреестр запустит "пилот" в рамках Национальной системы пространственных данных

Фото: PhotoXPress Фото: PhotoXPress
Фото: PhotoXPress

Росреестр до конца этого года в тестовом режиме планирует запустить Национальную систему пространственных данных. Опытная эксплуатация новой цифровой платформы начнется с четырех пилотных регионов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В Росреестре сообщили, что работу Национальной системы пространственных данных опробуют на территории Татарстана, Иркутской области, Краснодарского и Пермского краев. Тестовый режим продлится с конца 2022 года и в течение всего 2023 года. Предполагается, что новая платформа обеспечит доступ к актуальным пространственным данным страны в режиме реального времени, а также позволит создать цифровые сервисы по использованию пространственных данных для граждан и бизнеса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский рассказал, что за счет госпрограммы "Национальная система пространственных данных" точность геодезических измерений повысится до 2 см. Тогда как сейчас бывает разница и в три метра. При этом благодаря нововведению удастся исправить накопленные реестровые ошибки, которых насчитывается около 8,5 млн.

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