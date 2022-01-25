Россия отменила карантин для возвращающихся из Африки

Роспотребнадзор отменил двухнедельный карантин для россиян, вернувшихся из Африки. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.

Речь идет о таких государствах как ЮАР, Танзания, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия и ряд других стран. Кроме того, для таких граждан отменяется необходимость двукратной сдачи теста на коронавирус.

Ранее главный санитарный врач Анна Попова сообщила, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наблюдаются среди подростков и взрослых 30-49 лет. При этом она отметила, что минимально заболеваемость растет среди лиц в возрасте от 65 лет.