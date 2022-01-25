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25 января 2022 г.

Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 25 января 2022 года № 22 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

Дата подписания 25 января 2022 г.
Опубликован 25 января 2022 г.
Вступает в силу 25 января 2022 г.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" изменение, изложив пункт 5.6 в следующей редакции:

"5.6. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания на период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечить продуктовыми наборами обучающихся 1-11 классов из малоимущих семей, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренных по разделу "Образование"."

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло



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