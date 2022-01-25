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25.01.2022 16:13
Рубрика: Происшествия

Штраф реперу Элджею за пропаганду наркотиков признан законным

Текст: Александр Степанов

Суд признал законным штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков рэперу Алексею Узенюку, который выступает под сценическим псевдонимом Элджей. Об этом сообщили в пресс-службе суда Московского городского суда.

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Там отметили, что суд оставил без изменений постановление Зюзинского районного суда Москвы. Апелляционная жалоба на это постановление оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщалось, в декабре Узенюк был признан виновным в пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Фигурантами такого же дела стали также еще одни репер Моргенштерн, а также блогер Юрий Дудь.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

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