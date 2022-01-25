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25.01.2022 09:20
Рубрика: В мире

Швеция не будет поставлять оружие Украине и эвакуировать семьи дипломатов

Текст: Надежда Ермолаева

Швеция не намерена поставлять любые вооружения на Украину, а также не будет эвакуировать персонал своих диппредставительств из Киева. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

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Министр отметила, что у ее страны очень строгие правила по экспорту оружия, отметив, что Швеция не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

При этом, как подчеркнула министр, Стокгольм готов оказывать помощь Киеву в области реформ и сотрудничать по вопросам кибербезопасности.

Швеция не собирается эвакуировать свой персонал из посольства на Украине, как это начали делать некоторые страны. "У нас есть планирование на случай чрезвычайной ситуации для посольства в Киеве - так же, как и для других дипмиссий, но сейчас это не требуется", - сказала глава внешнеполитического ведомства Швеции.

Кстати

Линде еще раз заявила, что Швеция и Финляндия не намерены в данный момент подавать заявку на членство в НАТО. "Этот вопрос не обсуждается", - заключила дипломат.

В мире Европа Швеция В мире экс-СССР Украина

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