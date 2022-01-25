В Киеве депутатов Рады эвакуировали из-за угрозы штурма парламента бизнесменами

В центре Киева продолжают кипеть страсти возле Верховной рады, где украинские бизнесмены во время акции протеста попытались прорваться в парламент. Как сообщает Украина.ру, депутатов пришлось срочно эвакуировать из здания по подземному тоннелю.

Среди главных требований протестующих - отсрочить принятие закона о введении обязательных кассовых аппаратов и смягчить карантинные ограничения, от которых неизбежно страдает бизнес. По данным СМИ, сейчас в стенах парламента остались только журналисты и правоохранители. Народные избранники перед лицом угрозы штурма Рады покинули ее окольными путями.

Впрочем, полиция уверяет, что все входы и выходы блокированы, так что протестующим не удастся проникнуть внутрь. Охрану Рады усилили. Силовики продолжают зачистку района, оттесняют толпу и распыляют слезоточивый газ. Сообщается, что с обеих сторон есть пострадавшие, на место прибывают "скорые".