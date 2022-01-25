Спасатели сняли 80 человек с двух "канаток" под Ташкентом из-за отключения электричества

В курортной зоне под Ташкентом спасатели эвакуировали 80 человек с двух канатных дорог, застрявших там в результате массового отключения электричества в Узбекистане.

Как сообщает РИА Новости, с "канаток" были сняты 60 человек в Бельдерсае и 20 человек - в районе Чимгана.

В результате ЧП никто не пострадал.

Отключение электричества в ряде регионов страны произошло в 9:00 мск. Отмечается, что авария в системе энергоснабжения, затронувшая также Казахстан и Киргизию, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.