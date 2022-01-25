Постановление правительства Санкт-Петербурга от 25 января 2022 года № 35 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 31.01.2022" заменить словами "По 31.03.2022".

1.2. Пункт 2-5.11 постановления дополнить словами ", а также при условии запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет".

1.3. Пункт 2-5.12 постановления после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет;".

1.4. Пункт 2-5.13 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет. Запрет, установленный в настоящем абзаце, не распространяется на лиц, проходящих спортивную подготовку, а также спортсменов профессиональных спортивных клубов".

1.5. Пункт 2-5.22 постановления после слова "Осуществлять" дополнить словами "в части, не запрещенной настоящим постановлением,".

1.6. Пункт 2-5.23 постановления после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет".

1.7. Абзац пятый пункта 2-5.25.2 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет.

Требования, предусмотренные в абзацах втором, третьем и пятом настоящего пункта, не распространяются на осуществление спортивной подготовки".

1.8. Пункт 2-5.26 постановления после слов "благополучия человека," дополнить словами "запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет,".

1.9. Пункт 2-5.29 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет".

1.10. Пункт 2-5.32 постановления после абзаца шестого и после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет".

1.11. В абзаце первом пункта 2-42, абзаце первом, втором и двадцать первом пункта 2-50, пунктах 2-60 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 31.01.2022" заменить словами "по 31.03.2022".

1.12. Пункт 2-50 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведение мероприятий в соответствии с положениями настоящего пункта допускается при условии обеспечения запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 на них зрителей, не достигших возраста 18 лет".

1.13. Пункт 2-57 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"запрета допуска с 28.01.2022 по 13.02.2022 посетителей, не достигших возраста 18 лет".

1.14. Дополнить постановление пунктом 2-72 следующего содержания:

"2-72. С 28.01.2022 по 13.02.2022 запретить (временно приостановить):

2-72.1. Посещение гражданами, не достигшими возраста 18 лет, зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей, помещений организаций дополнительного образования в целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам.

Запрет, установленный в настоящем пункте в части бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, не распространяется на лиц, проходящих спортивную подготовку, а также спортсменов профессиональных спортивных клубов.

2-72.2. Реализацию дополнительных общеобразовательных программ в помещениях организаций дополнительного образования, реализующих указанные образовательные программы.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2-72.3. Оказание финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга услуг художественными, техническими, спортивными, физкультурно-оздоровительными, досуговыми и иными клубами, кружками, секциями и студиями в помещениях государственных учреждений Санкт-Петербурга в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет, за исключением оказания таких услуг в дистанционной форме, а также за исключением деятельности по реализации программ спортивной подготовки и образовательных программ в части, на которую не распространяются запреты и ограничения, установленные в пункте 2-72.2 постановления.

2-72.4. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан, не достигших возраста 18 лет, за исключением спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга".

2. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга организовать взаимодействие с находящимися на территории Санкт-Петербурга образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы, направленное на усиление контроля за обеспечением дезинфекции в течение дня контактных поверхностей в помещениях соответствующих организаций.

3. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 31.01.2022 разработать и представить Губернатору Санкт-Петербурга предложения, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с ограничениями, введенными постановлением.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







