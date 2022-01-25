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25.01.2022 20:07
Рубрика: Общество

В Петербурге ввели коронавирусные ограничения для детей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге ввели новые ограничения из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Как следует из поправок в антиковидное постановление Смольного, новые правила касаются в первую очередь детей.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Смольный сообщил, каким пациентам нельзя приходить в поликлиники

В частности, все программы дополнительного образования переводятся в дистанционный формат.

В очном режиме кружки и секции работать пока не смогут.

Детям и подросткам нельзя посещать зоопарки, океанариумы, музеи, театры, цирки, ходить на концерты и в кино. Также для несовершеннолетних закрываются фитнес-центры, бассейны, катки работают, но только открытые. Не пустят детей и на аттракционы, а также на спортивные матчи, любые культурные, зрелищные и торжественные мероприятия.

Физкультурные и спортивные мероприятия с детьми также под запретом. Ограничения начинают действовать 28 января и продлятся до 13 февраля.

Ранее городские власти предупреждали, что ужесточение мер не за горами, уж очень тревожны цифры коронавирусной статистики. Если в период новогодних каникул в городе ежегодно фиксировалось около полутора тысяч заболевших, то уже 25 января - 9722. Это самое большое число с начала пандемии. По данным городского комздрава, доля положительных ПЦР-тестов в Петербурге достигла 39 процентов.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
В Петербург поступила первая партия подростковой вакцины от COVID-19

Среди взрослых уровень госпитализации находится на том уже уровне, что и в другие волны коронавируса, остаются свободными порядка 40 процентов коек с стационарах. И это при том, что еще не все мощности задействованы. Но с детьми ситуация другая, тревожная.

В период с 3 по 9 января в больницы города доставили 93 детей с коронавирусом, а с 17 по 23 января - 236. В связи с этим Детскую больницу имени Филатова полностью переводят под лечениие коронавирусных пациентов.

Вводятся и жесткие требования для школ. Например, классы отправляют на удаленку даже при одном заболевшем ученике.

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