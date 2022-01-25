Стала известна самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов

Телеканал "Национальное страшное телевидение" определил 10 самых узнаваемых мелодий из фильмов ужасов. Информация приводится на сайте компании.

Самая популярная музыкальная тема оказалась у фильма Стивена Спилберга "Челюсти" (1975 год). Ее узнали 59% респондентов, прослушавших 15-секундный отрывок. Композицию к триллеру про акул создал знаменитый музыкант Джон Уильямс, написавший саундтреки к "Списку Шиндлера", "Одному дома", "Гарри Поттеру", "Звездным войнам" и многим другим картинам. За работу в "Челюстях" Уильямс, кстати, получил "Оскар и "Золотой глобус".

На втором месте фильм "Хэллоуин" (31% узнавания). Фильм 1978 года стал культовым, за ним последовали десятки картин-подражателей про маньяка в маске.

Далее следуют мелодии из хорроров "Психо", "Пила: Игра на выживание", "Кошмар на улице Вязов", "Омен", "Пятница 13", "Изгоняющий дьявола", "Крик". Замыкает рейтинг "Кэндимэн", его музыкальную тему узнали 8% опрошенных.