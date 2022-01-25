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Студия Sony выложила "спойлерные" кадры нового "Человека-паука"

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    25.01.2022, 18:33
Текст:   Анастасия Николаева

Компания Sony Pictures Imageworks выпустила серию кадров фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Зарубежные издания называют ее спойлерной, однако еще до премьеры было известно об участии в фильме Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.

В своем интервью Comicbook супервайзер по визуальным эффектам Imageworks Крис Вегнер рассказал, как принималось решение ввести сразу трех Пауков и какие трудности ждали специалистов по визуальным эффектам во время работы над образами.

"Поработав с каждым из актеров и каждым из режиссеров, каждый из них привнес свой собственный стиль во франшизу и на большой экран для фанатов. Это такая страстная фанатская база, которая охватывает множество разных возрастных и гендерных групп", - отмечает супервайзер по визуальным эффектам Imageworks Крис Вегнер.

По его словам, дети хотят смотреть фильмы с Томом Холландом, а те, кто постарше, хотели видеть Тоби Магуайра, но и про прочтение персонажа Эндрю Гарфилдом нельзя забывать.

Фото: kinopoisk.ru
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При разработке сцен изучался стиль движений каждого из актеров, а также особенности его телосложения и изменения, которые произошли с возрастом. "К счастью для нас, студия сохранила свою подробную фотоисторию того, как выглядят оригинальные костюмы", - поделился Вагнер.

По последним данным, мировые сборы последней картины франшизы подбираются к отметке в 1,7 миллиарда долларов. Фильм стал шестым в списке самых прибыльных кинопроектов за всю историю.

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