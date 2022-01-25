Студия Sony выложила "спойлерные" кадры нового "Человека-паука"

Компания Sony Pictures Imageworks выпустила серию кадров фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Зарубежные издания называют ее спойлерной, однако еще до премьеры было известно об участии в фильме Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.

В своем интервью Comicbook супервайзер по визуальным эффектам Imageworks Крис Вегнер рассказал, как принималось решение ввести сразу трех Пауков и какие трудности ждали специалистов по визуальным эффектам во время работы над образами.

"Поработав с каждым из актеров и каждым из режиссеров, каждый из них привнес свой собственный стиль во франшизу и на большой экран для фанатов. Это такая страстная фанатская база, которая охватывает множество разных возрастных и гендерных групп", - отмечает супервайзер по визуальным эффектам Imageworks Крис Вегнер.

Spider-Man: No Way Home (2021)

New official movie stills of all three Spider-Men! pic.twitter.com/jsTYCHXdfV — Daily Raimi Spider-Man! (@EARTH_96283) January 24, 2022

По его словам, дети хотят смотреть фильмы с Томом Холландом, а те, кто постарше, хотели видеть Тоби Магуайра, но и про прочтение персонажа Эндрю Гарфилдом нельзя забывать.

При разработке сцен изучался стиль движений каждого из актеров, а также особенности его телосложения и изменения, которые произошли с возрастом. "К счастью для нас, студия сохранила свою подробную фотоисторию того, как выглядят оригинальные костюмы", - поделился Вагнер.

По последним данным, мировые сборы последней картины франшизы подбираются к отметке в 1,7 миллиарда долларов. Фильм стал шестым в списке самых прибыльных кинопроектов за всю историю.