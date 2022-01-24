Новый "Человек-паук" обошел "Короля льва" и "Мир Юрского периода"

Победное шествие фильмов по сюжетам марвеловской вселенной продолжается - сборы сентиментальной картины "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home) преодолели отметку в 1,691 миллиарда долларов, благодаря чему лента поднялась на шестую строчку в рейтинге самых прибыльных кинопроектов за всю историю.

Третий "Человек-паук" обогнал "Мир Юрского периода" (Jurassic World) 2015-го (1,670 миллиарда долларов) и "Короля льва" (The Lion King) 2019 года (1,662 миллиарда долларов). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В США по состоянию на шестой уикэнд с момента своего запуска новый "Человек-паук" вновь вернулся на первое место и занимает четвертое место в списке самых успешных картин всех времен. Среди других проектов неплохо себя чувствуют следующие: очередной "Крик" (Scream), "Зверопой 2" (Sing 2), романтическая драма "Любовь как искупление" (Redeeming Love) и "King's Man: Начало" (The King's Man).