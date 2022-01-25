Суд запретил снижать наказание водителям, не уплатившим моральный вред

Водители, по чьей вине в аварии пострадали или погибли люди, не вправе рассчитывать на снисхождение, если не выплатят потерпевшим компенсацию морального вреда.

Такое принципиальное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции.

В своем обзоре судебной практики он привел дело некоего В., водителя из Московской области. История печальная, но типичная: гражданин сел пьяным за руль, в аварии убил человека, с места трагедии скрылся.

Его нашли. Он вину признал, извинился, выплатил родственникам погибшего компенсацию. В целом, вроде бы повел себя трезво.

Суд отправил В. в колонию на два с половиной года. Иными словами, дал ниже низшего. Изначально водителю грозило от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ниже низшего - своего рода льготное наказание при наличии исключительных обстоятельств. То есть, когда факторов, смягчающих вину подсудимого, так много, что даже дать ему минимальное наказание уже слишком жестоко. Вот тогда можно снижать ниже низшего.

Как указал Первый кассационный суд, по смыслу норм Уголовного кодекса, применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб и моральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме.

"Из находящейся в материалах уголовного дела расписки следует, что В. возместил частично расходы на погребение в сумме 150 тысяч рублей, при этом потерпевшей указано, что в случае компенсации им морального вреда в сумме 650 тысяч рублей она не будет иметь к нему претензий. Об этом же потерпевшая С. сообщила в судебном заседании суда первой инстанции", сказано в обзоре кассационного суда. Сам подсудимый сообщил, что договорились о 600 тысячах, но и их он не выплатил.

Так что дело направлено на пересмотр.