Главным образом, речь идет о Восточном морском коридоре "Владивосток - Ченнаи" и Международном транспортном коридоре (МТК) "Север - Юг".

Последний является чем-то вроде современного аналога "пути из варяг в греки", только вернее будет его назвать "путем из варяг в индийцы", потому что начало он берет в Санкт-Петербурге, а заканчивается в порту Мумбаи (Бомбей). Общая протяженность маршрута, который предусматривает использование железных дорог, автобанов и морских путей, составляет 7200 километров. Главным преимуществом МТК "Север - Юг" является тот факт, что осуществляемые по этому маршруту перевозки стоят в разы дешевле и занимают гораздо меньше времени по сравнению с тем же Суэцким каналом - до недавнего времени главной водной артерией, соединяющей северные страны с южными.

Кроме того, коридор проходит через относительно небольшое количество государств, что позволяет проще и быстрее улаживать таможенные вопросы.

Правовой основой проекта является межправительственное Соглашение о международном транспортном коридоре "Север - Юг", которое Россия, Индия и Иран подписали в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 года в ходе II Международной евроазиатской конференции по транспорту.

Их главной идеей было соединить Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран и проложить маршрут через российскую территорию в страны Северной Европы. Впоследствии к соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария (в качестве наблюдателя), Казахстан, Оман, Таджикистан, Сирия, Киргизия, Турция и Украина. За несколько лет существования проекта были достигнуты многие договоренности между участниками. В частности, "РЖД Логистика" и Контейнерная корпорация Индии "КОНКОР" заключили сервисное соглашение по совместному развитию мультимодальных сервисов грузоперевозок по МТК "Север - Юг". В ходе прошедшего в Нью-Дели саммита российская сторона поддержала предложение Индии включить в коридор порт Чабахар. Работа над проектом продолжается. Как сообщил ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке Второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР), коридор должен быть полностью готов уже к 2024 году.

Одним из важнейших направлений сотрудничества России и Индии является Арктика

Еще одним важнейшим проектом российско-индийского сотрудничества в сфере транспорта является Восточный морской коридор "Владивосток - Ченнаи". Главная цель все та же - сделать транспортировку товаров быстрее. По подсчетам экспертов, благодаря этому коридору грузы из Владивостока в Ченнаи смогут доходить всего за 24 дня. На привычный маршрут из Индии на Дальний Восток, который проходит через Европу, уходит более 40 дней.

Кроме того, коридор позволит углубить сотрудничество двух стран в Дальневосточном регионе, которое сегодня осуществляется в таких областях, как энергетика, лесопользование, обработка алмазов, фармацевтика, здравоохранение и другие.

Согласно программе действий, составленной Нарендрой Моди и получившей название "Действовать на Дальнем Востоке", Индия намерена стать надежным партнером России в развитии этого региона. Нью-Дели ожидает, что коридор "Владивосток - Ченнаи" откроет новые возможности для индийских компаний в ряде областей (в частности, переработке сельскохозяйственной продукции), а индийские товары смогут плотно закрепиться на рынке Дальнего Востока. России налаживание связей также выгодно. Как было отмечено в ходе встречи Путина и Моди, Индия остается приверженной наращиванию торговли и инвестиций на Дальнем Востоке. "Стороны согласны продолжить обсуждение реализации кредитной линии в миллиард долларов США для проектов развития Дальнего Востока России, анонсированной премьер-министром Нарендрой Моди в 2019 году", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита.

Индия намерена стать надежным партнером России в развитии Дальнего Востока

На сегодняшний момент почти завершилось изучение вопроса рентабельности коридора "Владивосток - Ченнаи", и проведенные исследования позволили сформулировать ряд рекомендаций о том, как можно увеличить объем перевозок по этому маршруту. В случае успеха, помимо всего прочего, дополнительный импульс получит развитие двусторонней торговли России и Индии.

Еще одним важнейшим направлением сотрудничества России и Индии является Арктика. Нью-Дели проявляет к этому региону большой интерес. Во-первых, из-за изменений климата. По словам директора Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова Юрия Сычева, которого цитирует ТАСС, индийские власти обеспокоены потерей влаги в гималайских ледниках, изменением стока рек, характером и временем муссонов. А где еще искать ответы на волнующие вопросы, как не в Арктике - кухне мировой погоды? С 2018 года Российская академия наук совместно с индийским Министерством наук о Земле проводят регулярные исследования в этом регионе.

Во-вторых, Индия намерена принять активное участие в развитии Северного морского пути (СМП) - еще одного стремительно набирающего популярность транспортного маршрута, который от Карских Ворот до бухты Провидения составляет 5,6 тысячи километров. "Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", - цитирует агентство РИА Новости посла по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете Николая Корчунова. Сегодня СМП становится все более привлекательным для перевозок ввиду таяния льдов, которое значительно упрощает проход судов.

"Как Россия помогает Индии осваивать космос, … так и Индия начнет помогать России и выступит партнером в развитии Северного морского пути и открытии этого пути для международной торговли", - заявил ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Нарендра Моди. На сегодняшний момент одна из крупнейших индийских верфей Mazagon Dock Shipbuilders Limited, которая является одной из ведущих в оборонном государственном секторе Индии, сотрудничает с российской верфью "Звезда" в строительстве, новых судов для СМП.

И в-третьих, Индия заинтересована в сырьевых запасах Арктики. В частности, сжиженном природном газе (СПГ), который она импортирует из России с 2018 года. Ожидается, что с 2022 года экспорт СПГ должен возрасти до 2,5 миллиона тонн в год благодаря контрактам "Газпрома" и индийской компании GAIL. Ранее стало известно, что Индия обсуждает с компанией "Новатэк" вхождение в проект "Арктик СПГ-2" в качестве акционера консорциума компаний Petronet LNG и ONGC Videsh с долей 9,9 процента. Кстати, последняя в марте 2017 года подписала с "Газпромнефтью" меморандум о взаимопонимании по реализации проектов добычи углеводородов на шельфовых месторождениях в России и третьих странах, а также рамочное соглашение о сотрудничестве на шельфе.