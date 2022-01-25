Удобный город: как девелоперы создают здоровую среду

Процесс глобального изменения городской среды не быстрый. Более десяти лет назад власти наконец задумались - а всем ли удобно проживать в городе? В 2011 году стартовала федеральная программа "Доступная среда". Это благодаря ей застройщиков обязали обеспечивать инфраструктуру для маломобильных групп населения. И оказалось, что входы в подъезды на уровне земли гораздо удобнее и эстетичнее, а пандусы в парках и общественных пространствах с удовольствием эксплуатируют все.

Вместе мы - сила

Концепция "Право на город", сформулированная французским социологом Анри Лефевром в 1968 году, подразумевает создание общими усилиями жителей, власти и бизнеса дружественной к людям городской среды, позволяющей пользоваться преимуществами города каждому. И этот подход действительно работает.

В 2020 году в рамках программы "Мой район" эксперимент по соучаствующему проектированию провели и московские власти. Жители сами вносили предложения и выбирали каким будет их двор. В итоге пять столичных дворов стали воплощением идей их пользователей. Беговые дорожки для увлеченных спортом, арт-объекты, теневые навесы, удобные места для отдыха людей старших поколений и даже домик на дереве теперь в распоряжении жителей.

Компания "Донстрой" провела исследование среди своих покупателей и выяснила, что более 50% клиентов ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Однако разбивка по проектам выявила, что среди покупателей квартир в жилом комплексе "Остров" в Мневниковской пойме доля спортивно-ориентированных жителей составит 72%. И в рекреационные пространства были внесены воркауты, площадки для йоги у реки, километры прогулочных, беговых и велодорожек, проходящих по границам проекта и природной территории. Все наработки специалистов компании воплощаются в реальные объекты при финансовой поддержке "Банка ВТБ", разделяющего прогрессивные взгляды девелопера на использование мультиформатного подхода к развитию городской среды.

Свои в городе

Дети - категория жителей, требующая максимально продуманного городского пространства. Для них важно все: высота ступеней, вид покрытия на той или иной территории, безбарьерность там, где она нужна, и, наоборот, рельефные игровые зоны, развивающие воображение и координацию.

Педагог Франческо Тонуччи в книге "Город детей" исследовал удобство проживания ребенка в итальянском городе Фано, и она стала пособием для Мигеля Лореса, мэра испанского города Понтеведра, который избрал для развития концепцию безопасного города для детей. Г-н Лорес в первый же месяц на новом посту убрал все автомобили из исторического центра, сделав 300 тысяч квадратных метров города полностью пешеходными.

И в Москве есть девелоперы, ориентированные на создание гармоничной городской среды, которые не просто ставят детскую площадку во дворе жилого комплекса, но и смотрят на город глазами ребенка. Для проекта "Остров" в компании "Донстрой" разработали детский маршрут Urban-95 с разного рода активностями, чтобы вовлечь ребенка в общение с окружающей средой, удовлетворить присущее ему любопытство, дать дополнительный стимул для физического и умственного развития.

Игровые элементы располагаются на уровне глаз ребенка, дорога в детский сад или магазин больше не будет скучной, теперь она станет новым интересным и увлекательным путешествием.

Универсальный дизайн. Город, удобный для всех

Британская компания Pro-Teq реализовала идею велодорожек "Звездный путь". Они светятся в темноте, поглотив энергию от ультрафиолетового излучения днем. Позже светящаяся дорожка появилась в Польше. Создатели утверждают, что 60-ти минут дневного света вполне достаточно для полноценной работы дорожки в темное время суток в течение 8 часов.

Скамейки из переработанного материала, напечатанные на 3D-принтере, зеркальные лабиринты, уличные библиотеки - креатива дизайнерам городской среды не занимать. Так, концепцию парка "Событие", который возводится в московских Раменках, разработало бюро Wowhaus. Территория 24 га станет единым сквозным пространством для жилых проектов "Река", "Событие" и "Огни". Главный вход в парк - мост над пейзажным садом. Здесь же находится смотровая площадка, откуда открываются великолепные виды. В центре парка площадь на 700 человек и сцена. Зоны для уединенного отдыха разместят в природном парке у реки Раменка, а для юного поколения создадут игровую социальную зону - "Фабрика молодежи". Главный бульвар пройдет по всей территории парка.

Социальная коммуникация. Игры, музыка и садоводство

Проблемы социальной изоляции решают разнообразными способами. Так, в Брно, в рамках инклюзивного подхода L'Hospitale, чтобы улучшить социальную интеграцию детей из неблагополучных районов, школьные учебные планы дополнили уроками музыки, создали бесплатный общественный хор, приобрели музыкальные инструменты и учредили еженедельный групповой конкурс. За один год количество желающих заниматься музыкой детей выросло в 4 раза.

Все, что может объединять жителей, должно внедряться в городскую среду. Задача девелопмента - предложить возможности для такого взаимодействия. В новом парке "Событие" будет создана "Летняя школа", являющаяся по сути общественным садом, способным объединить интересы любителей садоводства. А на территории проекта "Символ" в Лефортово "Донстрой" при участии Галереи Люмьер успешно внедрил идею выставок под открытым небом и таким образом приобщает жителей к прекрасному.

Мэр бразильского города Куритиба, известный архитектор, ученый-урбанист и автор статьи "Город - это черепаха" Жайме Лернер говорил: "В любом городе можно улучшить качество жизни за три года. Какой при этом будет бюджет - неважно. Зато важно, какие будут приняты решения. Они должны быть простыми и правильными".