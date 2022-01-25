В Анталье впервые за 29 лет выпал снег

Жители Антальи, расположенной на юге Турции, стали свидетелями редкого для региона явления - впервые за последние 29 лет в курортном городе выпал снег.

Снежная метель бушует в Турции с 21 января, преимущественно на северо-западе страны. Больше всего от внезапного снегопада пострадал Стамбул. Во вторник, 25 января, власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом до 13:00. Кроме того, приостановлены все рейсы в аэропорту Стамбула, в университетах отменены занятия.

Отмечается, что в некоторых районах Мраморного моря выпало до 60 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до пятницы.