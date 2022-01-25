В Гаити более 50 человек пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 5,3, произошедшего накануне на юге Гаити, погибли два человека. Еще 52 местных жителя получили травмы различной степени тяжести.

По данным управления гражданской защиты страны, подземные толчки разрушили в департаменте Нип более 190 домов, повреждены еще почти 600 зданий. Ущерб в результате землетрясения причинен 834 семьям, передает РИА Новости.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри уже выразил в своем Twitter соболезнования семьям погибших, а также пообещал пострадавшим необходимую поддержку.

Напомним, в результате мощного землетрясения, произошедшего в Гаити в августе прошлого года, погибли свыше двух тысяч человек, а ранения получили около 13 тысяч жителей. Были разрушены или повреждены десятки тысяч зданий.