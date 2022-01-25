В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Группы ГАЗ"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что действия минфина США в отношении "Группы ГАЗ" не связаны с санкциями.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американское ведомство сократило сроки завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" и период, за который инвесторы из США могут избавиться от акций компании. Издание связывает это с якобы существующей возможностью вторжения России на Украину.

"Конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Хочется надеяться, что это никоим образом с санкциями не связано", - заявил Песков журналистам во вторник. Он добавил, что юристы "Группы ГАЗ" находятся в постоянном контакте с американскими партнерами по этому вопросу.