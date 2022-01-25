В Ташкенте из-за отключения электричества приостановлена работа метро

В связи с отключением электроэнергии в столице Узбекистана временно приостановлена работа метро. Об этом сообщила пресс-служба Ташкентского метрополитена.

Во вторник в 9:00 по московскому времени во многих регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии. В настоящее время специалисты работают над устранением неисправности, заявили в минэнерго страны.

В настоящее время перебои с электричеством также отмечаются в Нукусе, Карши, Фергане, Джизаке, Бухаре, Намангане, Самарканде и Алмалыке.

Кроме Узбекистана, массовое отключение электроэнергии также коснулось Казахстана и Киргизии. По предварительным данным, это может быть связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.