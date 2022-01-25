Указ губернатора Владимирской области от 25 января 2022 года № 3 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек, за исключением массовых мероприятий в организациях образования, культуры, а также физкультурных и спортивных мероприятий.

Допускается проведение массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Проведение массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей более 50% от общей вместимости зала допускается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и допуска на мероприятия лиц, имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание COVID-19 (далее -действующий QR-код), или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка), или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).

Допускается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50% зрительских мест от общей вместимости объекта спорта при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и согласования с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей более 50% зрительских мест от общей вместимости объекта спорта допускается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, согласования с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области и допуска на мероприятия лиц, имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).

Ограничения, предусмотренные данным подпунктом, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет.".

1.1.2. Подпункты 5.3 - 5.5 изложить в следующей редакции:

"5.3. Деятельность предприятий общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в период с 1.00 часов до 6.00 часов, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).

5.4. Деятельность ночных клубов, баров, дискотек, боулинг-клубов в период с 1.00 часов до 6.00 часов.

5.5. Проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность ночных клубов, баров, дискотек, боулинг-клубов, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания.".

1.2. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее - предприятия) при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 2.3.6.0233-21 "2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 02.03.2021, Методических рекомендаций 3.1/2.3.6.0190-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020, в том числе:

- организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. Обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

- организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

- ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.);

- размещение столов в предприятиях с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра;

- оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования;

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

- применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), перчаток;

- применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха;

- проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа;

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности предприятия. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью;

- рекомендуется оснащение предприятий современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах;

- при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

- при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа предприятия не осуществляется;

- при применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного. Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного. Данное ограничение не распространяется на фуд-корты в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).

Допускается деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), при условии соблюдения следующих требований:

- перед открытием детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) (далее - комплекс), проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проводится обработка спортивного инвентаря;

- ежедневно организуется "утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди персонала с целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой;

- использование масок, перчаток обслуживающим персоналом в течение всего рабочего дня, с заменой масок каждые 3 часа, перчаток - по мере загрязнения или повреждения;

- прием пищи на рабочих местах и в раздевалках запрещается. Для приема пищи персоналу должна быть выделена комната с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, обладающими активностью в отношении вирусов. Оборудование для этих целей автоматических бесконтактных дозаторов на входе в комплекс перед раздевалками, возле санузлов, душевых и в других общественных зонах;

- организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий в помещениях комплексов:

- дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков);

- проветривание помещений каждые 2 часа;

- проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения в присутствии людей;

- обеспечение наличия пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств в комплексе;

- назначение при необходимости ответственного сотрудника, который должен контролировать соблюдение указанных рекомендаций в комплексе;

- организация ношения масок и перчаток посетителями в течение всего времени пребывания на территории комплекса;

- наличие у работника комплекса, контактирующего с детьми, действующего QR-кода, или на бумажном носителе сертификата профилактической прививки от COVID-19, или справки.

Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, и рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Владимирской области, в том числе:

- перед открытием салона красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун (далее - салон) проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

- организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.);

- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

- запрещение входа в салон лиц, не связанных с их деятельностью;

- ограничение контактов между работниками и между посетителями:

организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона;

при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра);

оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга;

организация посменной работы сотрудников;

ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри салона;

запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.;

выделение для приема пищи персоналом специально оборудованного помещения с раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук антисептиком, а также соблюдение ограничений по количеству одновременно находящихся в нем работников в зависимости от площади помещения;

- соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра);

- обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование;

- наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;

- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа -пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли;

- ежедневная (после окончания работы) стирка по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне (при наличии соответствующих условий);

- наличие пятидневного запаса средств индивидуальной зашиты дезинфицирующих и моющих средств;

- проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя;

- проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация);

организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;

- организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией;

- временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 60 лет, не вакцинированных против коронавирусной инфекции COVID-19, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции);

- недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров;

- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа, в том числе применение перчаток, одноразовых шапочек и масок (со сменой каждые 3 часа) или фильтрующего респиратора, носков, закрытой обуви (тапочек или туфель), наличие у работников медицинских костюмов (халатов), а также обязательное мытье рук с мылом с последующей обработкой антисептиком после обслуживания каждого посетителя, за исключением применения перчаток при оказании парикмахерских услуг и массажа;

- применение для посетителей вендинговых аппаратов для чая, кофе и т.д. с соблюдением мер, обеспечивающих гигиеничность устройств самообслуживания, включая очистку и дезинфекцию контактных поверхностей данных аппаратов, а также сбор и утилизацию использованной одноразовой посуды.

Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина (далее - салон), при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного. Данное ограничение не распространяется на салоны при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).

Допускается деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0192-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, в том числе:

- перед открытием фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов):

проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

- назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих рекомендаций;

- обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;

- ограничение входа в помещения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

- организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

- обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

- проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции;

- организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;

- организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

- обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты. Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

- соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения). Использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок;

- снижение контактов между персоналом и между посетителями:

расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;

площадь залов для занятия спортом - 4 кв. м на 1 посетителя;

площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий аквааэробикой - 5 кв. м на 1 посетителя;

использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 метра (сигнальная разметка);

- усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил;

- запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

организация услуг общественного питания в фитнес-центрах, плавательных бассейнах, организациях досуга граждан (в том числе ночных клубах, дискотеках, кинотеатрах, кинозалах) осуществляется согласно соответствующим рекомендациям;

- предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах;

- проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработка контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработка оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.

Допускается деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного. Данное ограничение не распространяется на фитнес-центры, плавательные бассейны, организации досуга граждан (в том числе ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, кинозалы) при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).".

1.4. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги общественного питания, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов), салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, торговым центрам, торгово-развлекательным центрам (комплексам) (далее -объекты) усилить режим текущей дезинфекции, обеспечить входной контроль за посетителями с обязательным бесконтактным измерением температуры тела гражданам. При выявлении граждан с повышенной температурой не допускать таких посетителей в объекты.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







