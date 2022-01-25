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24.01.2022 21:14
Рубрика: Общество

Законодательство в сфере охраны школ предлагают ужесточить

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Керчь и Симферополь, а чуть раньше - Челябинск, Хабаровск, Екатеринбург. Такова география школ, куда в последнее время поступили ложные телефонные звонки о минировании. По мнению специалистов по безопасности, нужно ужесточать закон в сфере охраны учебных заведений.

"Создана рабочая группа, которая занимается изучением, проработкой и подготовкой нового проекта федерального закона, вернее, двух проектов, где один будет непосредственно регулировать частную охранную деятельность, второй - частную детективную деятельность. В настоящее время единый закон 1992 года, по сути, уникален, но регулирует две совершенно противоположные сферы деятельности. Сегодня все больше формируется запрос принять два закона и наделить частных охранников, помимо тех обязанностей, которыми они сегодня наделены, - обеспечивать безопасность объектов образования, еще и обязанностью отвечать за безопасность людей на охраняемом объекте", - цитирует зампреда профильного комитета Госдумы Анатолия Выборного НСН. По его мнению, злоумышленников нужно выявлять до звонка.

Опаснее всех те, кто звонит с целью дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе и внести панику

Специалисты-психологи делят "телефонных террористов" на три группы. К первой относятся не дозревшие до взрослого понимания жизни старшеклассники, которые таким образом хотят отомстить учителю или сорвать урок. Вторая группа - это душевнобольные с навязчивой идеей о минировании аэропортов или вокзалов. "Таких "звонарей" быстро находят", - вступает в разговор экс-сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью по Москве Михаил Игнатов. По его словам, опаснее всех те, кто звонит с целью дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе и внести панику. "Это, как правило, звонки с территории Украины", - подчеркивает Игнатов.

Такие телефонные террористы используют специальные браузеры, расплачиваются за все сервисы криптовалютой, что делает их поиск почти невозможным. Это мнение эксперта по информационной и компьютерной безопасности Сергея Вакулина. Впрочем, с ним не согласны другие квалифицированные специалисты IT. Так российский хакер Александр Варской убежден, что звонки последнего времени идут "из некой единой точки", которую можно вычислить. К примеру, он попросил обратить внимание на известного пранкера с Украины, который открыто выражает ненависть к России и обладает всеми техническими возможностями и навыками для ложных звонков: "Есть целая субкультура, которая занимается звонками, их зовут пранкеры".

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