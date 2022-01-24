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24.01.2022 14:34
Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за "минирования" школ и вузов Крыма

Текст: Алексей Вакуленко

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило и расследует уголовное дело в связи с ложными сообщениями о готовящихся терактах в образовательных учреждениях полуострова. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

В "заминированных" учебных заведениях Крыма не нашли бомб

Уголовное дело возбудили по факту заведомо ложного сообщения о готовящихся терактах. Следователи установили, что с 06.00 21 января этого года неустановленные лица для дестабилизации деятельности органов власти и дезорганизации работы правоохранителей разослали по электронной почте письма о "заминировании" десятков образовательных учреждений полуострова. На первом этапе расследования оперативники установили, что такие сообщения поступили как минимум в 60 школ и вузов в Симферополе, Керчи, Евпатории, Алуште, Севастополе и других муниципалитетах.

Производство предварительного следствия поручено следственной группе управления по расследованию особо важных дел. В нее входят наиболее опытные сотрудники. Следователи организовали оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц. Ранее глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на информацию регионального УФСБ сообщил о заграничном происхождении поступивших в школы анонимных писем.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Сообщения о лжеминированиях в России

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