Звезды эстрады поделились рецептами любимых блюд в студенческие годы

"СберМаркет" подсчитал, сколько стоят эти блюда сегодня, а "СберЗвук" подготовил плейлист с воспоминаниями и треками участников проекта.

Батон с колбасой

Для певца и композитора Максима Леонидова студенческие годы ассоциируются с песней "Привет". Ее музыкант написал вместе с однокашником Дмитрием Рубиным на первом курсе театрального института.

Максим жил с родителями, поэтому завтракал домашней едой. А в течение дня перекусывал батоном с колбасой или отправлялся в пирожковую. Там из огромной бочки половником наливали суррогатный кофе.

- Эта бурда - цикорий со сгущенным молоком - была сладкая и не имела ничего общего с кофе. И к нему брался пирожок с мясом и сочник - корж с запеченным творогом. Если денег было больше, то можно было зайти в ресторан "Волхов" недалеко от театрального института и съесть поджарку - жаркое из мяса в горшочке. Но это была праздничная еда, - вспоминает Максим Леонидов.

Напиток из цикория со сгущенкой можно приготовить дома - большая порция обойдется в 140 рублей.

Суп с сосисками

Музыкант Дмитрий Фомин учился в мединституте на факультете педиатрии. Самые яркие впечатления той поры у него связаны с зимними парами по анатомии.

- Занятия проходили в плохо отапливаемых практически каменных боксах. Страшный запах формалина, уже почти пришедшие в негодность человеческие останки, - рассказывает Фомин. - Голод не тетка, спустя два часа хотелось есть. Спускались в столовую, брали кофе "три в одном" в пластиковых стаканах и ватрушку. И вот у тебя в одной руке в перчатке пинцет, из глаз - слезы, сильнейший запах формалина, а в другой руке - стаканчик с кофе, и ты прикусываешь булку.

Фомин поделился рецептом "относительно вкусного" супа, на приготовление которого у него уходила ровно минута. На оптовом рынке студент покупал сосиски в пачках, замороженные овощи и бульонные кубики. По данным на январь 2022 года порция ингредиентов для такой гремучей смеси стоит 303 рубля.

Макароны с булочками

Певица Ольга Серябкина в студенчестве покупала в столовой в основном выпечку - булочки или сосиски в тесте. Дома готовила макароны. "Это время, когда ты не думаешь про диету, и это был кайф", - призналась Ольга.

Ее коллега Тося Чайкина питалась пастой (сегодня набор из полкило спагетти, 300 граммов помидоров и 50 граммов твердого сыра обойдется в 218 рублей). А в столовой колледжа покупала гречку с грибами и витаминный салат, "чтобы хоть как-то быть приближенной к правильному питанию".

Макароны и сосиски с кетчупом (иногда под расплавленным сыром) были основой меню для будущей певицы MIA BOYKA. Сегодня порция сосисок стоит менее 200 рублей.

Солянка или лучше в гостях

Солист группы "Дайте танк(!)" Дмитрий Мозжухин в годы учебы обитал в общежитии блочного типа. По его словам, кухня "была одна на этаже и во время готовки ее не следовало покидать, потому еда могла исчезнуть вместе с посудой".

Мозжухин пытался освоить рецепт жареной картошки, при помощи которой его отец когда-то покорил будущую жену. Но потом осознал, что удобнее "быть не покорителем, а покоренным", и стал питаться исключительно в гостях.

Вокалистка группы LASCALA Аня Грин училась на историко-филологическом факультете и первые два года питалась "студенческой солянкой". Сегодня ингредиенты для нее можно купить на 230 рублей.

- На рынке берете кочан капусты, тушите, добавляете картошку (одну-две, больше у меня не было никогда), самые дешевые сосиски гриль. И главный штрих в конце - в чан добавляете кетчуп, целый пакетик. Он сначала стоил 11 рублей, а потом 13, - поделилась рецептом Аня. - К концу второго курса в эту солянку подключился сыр, а потом хлеб. Когда я смогла подрабатывать и давать уроки английского языка, в моей жизни появились ленивые голубцы и окрошка.

Яичница с макаронами

Музыкант Юрий Николаенко, известный под псевдонимом NЮ, в юности любил лапшу быстрого приготовления (сейчас пакетик стоит около 43 рублей), сухарики и майонез.

- Когда учился в колледже искусств в Норильске, нам деньгами помогали родители, мы иногда шиковали и покупали пиццу с помидорами, сыром и чесноком. В театральном вузе на 140 рублей надо было прожить. Брали два акционных блина в кафе по 20 рублей. Обязательно съедали какую-нибудь булку, пока шли от академии до театра. Еще макароны на 15 рублей, десяток яиц. Варишь кастрюлю макарон, кидаешь их на сковородку, перемешиваешь с ними пять-семь яиц, жаришь и можешь весь день этим питаться, - заверил NЮ.

Гречка с сыром и сахаром

Участница группы "Комсомольск" Даша Дерюгина в период учебы изобрела рецепт гречневой каши с сыром.

Его надо натереть на крупной терке и добавить в кашу незадолго до готовности. Есть можно с рублеными томатами или томатной пастой. Большая порция такой гречки сегодня обойдется в 150 рублей.

"Если надо было перекусить на парах, меня спасали злаковые батончики с клюквой, до сих пор помню их вкус", - добавила Дерюгина.

Певица Elvira T на первом курсе вуза жила в общежитии и не умела готовить. Поэтому покупала замороженные куриные наггетсы и жарила их на масле, а в качестве приправы использовала майонез. По нынешним ценам такое блюдо обойдется в 127 рублей. Другим вариантом были шоколадные шарики с молоком.

Музыкант и продюсер ELMAN на завтрак ел гречку с сахаром, а на обед и ужин заваривал кипятком "быстрорастворимое" пюре и жарил к нему сосиски.