Звезды эстрады поделились рецептами любимых блюд в студенческие годы

Новости

СМИ: Северная Корея осуществила два ракетных пуска 08:14
В ДНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс танки и РСЗО 07:50
Байден помирился с журналистом, которого обидел 07:37
Представитель Госдепа: США не пойдут на уступки в вопросах безопасности 07:23
Врач объяснил, почему больной не ощущает поражение легких при COVID-19 06:46
В Гаити более 50 человек пострадали в результате землетрясения 06:22
НАСА: Телескоп "Джеймс Уэбб" выведен на рабочую орбиту 05:35
На Камчатке треть чиновников переведут на дистант из-за COVID-19 05:26
Ученые: Камчатские вулканы могут стать угрозой для авиации 04:36
На Колыме два человека погибли при обрушении шахты 04:31
Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15% 04:30
Неизвестные "заминировали" аэропорт и школы на Сахалине 04:25
На острове Беринга после пожара в котельной ввели режим ЧС 04:03
Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции в США 03:57
Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за снегопада 03:30
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане 03:08
В Камеруне 6 человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций 02:44
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе 02:05
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки 01:26
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США 01:22
Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 08:00
Рубрика: Общество

Звезды эстрады поделились рецептами любимых блюд в студенческие годы

Текст: Татьяна Ткачёва
Пирожки, пельмени, макароны с сосиской и напиток из цикория - ко Дню российского студенчества, который отмечается сегодня, популярные музыканты рассказали, чем питались в годы учебы.
Максим Леонидов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Максим Леонидов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Максим Леонидов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

"СберМаркет" подсчитал, сколько стоят эти блюда сегодня, а "СберЗвук" подготовил плейлист с воспоминаниями и треками участников проекта.

Батон с колбасой

Для певца и композитора Максима Леонидова студенческие годы ассоциируются с песней "Привет". Ее музыкант написал вместе с однокашником Дмитрием Рубиным на первом курсе театрального института.

Максим жил с родителями, поэтому завтракал домашней едой. А в течение дня перекусывал батоном с колбасой или отправлялся в пирожковую. Там из огромной бочки половником наливали суррогатный кофе.

- Эта бурда - цикорий со сгущенным молоком - была сладкая и не имела ничего общего с кофе. И к нему брался пирожок с мясом и сочник - корж с запеченным творогом. Если денег было больше, то можно было зайти в ресторан "Волхов" недалеко от театрального института и съесть поджарку - жаркое из мяса в горшочке. Но это была праздничная еда, - вспоминает Максим Леонидов.

Фото: Пресс-служба НГТУ
В Новосибирске показали самые популярные у студентов шпаргалки

Напиток из цикория со сгущенкой можно приготовить дома - большая порция обойдется в 140 рублей.

Суп с сосисками

Музыкант Дмитрий Фомин учился в мединституте на факультете педиатрии. Самые яркие впечатления той поры у него связаны с зимними парами по анатомии.

- Занятия проходили в плохо отапливаемых практически каменных боксах. Страшный запах формалина, уже почти пришедшие в негодность человеческие останки, - рассказывает Фомин. - Голод не тетка, спустя два часа хотелось есть. Спускались в столовую, брали кофе "три в одном" в пластиковых стаканах и ватрушку. И вот у тебя в одной руке в перчатке пинцет, из глаз - слезы, сильнейший запах формалина, а в другой руке - стаканчик с кофе, и ты прикусываешь булку.

Фомин поделился рецептом "относительно вкусного" супа, на приготовление которого у него уходила ровно минута. На оптовом рынке студент покупал сосиски в пачках, замороженные овощи и бульонные кубики. По данным на январь 2022 года порция ингредиентов для такой гремучей смеси стоит 303 рубля.

Макароны с булочками

Певица Ольга Серябкина в студенчестве покупала в столовой в основном выпечку - булочки или сосиски в тесте. Дома готовила макароны. "Это время, когда ты не думаешь про диету, и это был кайф", - призналась Ольга.

Ее коллега Тося Чайкина питалась пастой (сегодня набор из полкило спагетти, 300 граммов помидоров и 50 граммов твердого сыра обойдется в 218 рублей). А в столовой колледжа покупала гречку с грибами и витаминный салат, "чтобы хоть как-то быть приближенной к правильному питанию".

Фото: Предоставлено пресс-службой СПбГТИ(ТУ)
"Студентом года - 2021" стал магистрант Технологического института

Макароны и сосиски с кетчупом (иногда под расплавленным сыром) были основой меню для будущей певицы MIA BOYKA. Сегодня порция сосисок стоит менее 200 рублей.

Солянка или лучше в гостях

Солист группы "Дайте танк(!)" Дмитрий Мозжухин в годы учебы обитал в общежитии блочного типа. По его словам, кухня "была одна на этаже и во время готовки ее не следовало покидать, потому еда могла исчезнуть вместе с посудой".

Мозжухин пытался освоить рецепт жареной картошки, при помощи которой его отец когда-то покорил будущую жену. Но потом осознал, что удобнее "быть не покорителем, а покоренным", и стал питаться исключительно в гостях.

Вокалистка группы LASCALA Аня Грин училась на историко-филологическом факультете и первые два года питалась "студенческой солянкой". Сегодня ингредиенты для нее можно купить на 230 рублей.

- На рынке берете кочан капусты, тушите, добавляете картошку (одну-две, больше у меня не было никогда), самые дешевые сосиски гриль. И главный штрих в конце - в чан добавляете кетчуп, целый пакетик. Он сначала стоил 11 рублей, а потом 13, - поделилась рецептом Аня. - К концу второго курса в эту солянку подключился сыр, а потом хлеб. Когда я смогла подрабатывать и давать уроки английского языка, в моей жизни появились ленивые голубцы и окрошка.

Яичница с макаронами

Музыкант Юрий Николаенко, известный под псевдонимом NЮ, в юности любил лапшу быстрого приготовления (сейчас пакетик стоит около 43 рублей), сухарики и майонез.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
В России более двух тысяч незрячих студентов. Как они живут и учатся

- Когда учился в колледже искусств в Норильске, нам деньгами помогали родители, мы иногда шиковали и покупали пиццу с помидорами, сыром и чесноком. В театральном вузе на 140 рублей надо было прожить. Брали два акционных блина в кафе по 20 рублей. Обязательно съедали какую-нибудь булку, пока шли от академии до театра. Еще макароны на 15 рублей, десяток яиц. Варишь кастрюлю макарон, кидаешь их на сковородку, перемешиваешь с ними пять-семь яиц, жаришь и можешь весь день этим питаться, - заверил NЮ.

Гречка с сыром и сахаром

Участница группы "Комсомольск" Даша Дерюгина в период учебы изобрела рецепт гречневой каши с сыром.

Его надо натереть на крупной терке и добавить в кашу незадолго до готовности. Есть можно с рублеными томатами или томатной пастой. Большая порция такой гречки сегодня обойдется в 150 рублей.

"Если надо было перекусить на парах, меня спасали злаковые батончики с клюквой, до сих пор помню их вкус", - добавила Дерюгина.

Певица Elvira T на первом курсе вуза жила в общежитии и не умела готовить. Поэтому покупала замороженные куриные наггетсы и жарила их на масле, а в качестве приправы использовала майонез. По нынешним ценам такое блюдо обойдется в 127 рублей. Другим вариантом были шоколадные шарики с молоком.

Музыкант и продюсер ELMAN на завтрак ел гречку с сахаром, а на обед и ужин заваривал кипятком "быстрорастворимое" пюре и жарил к нему сосиски.

Общество Образование Общество Ежедневник Праздники Культура Культура Музыка

Главное сегодня

Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене
ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе