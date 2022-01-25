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25.01.2022 01:30
Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 25 января - День российского студенчества

Текст: Людмила Петрова
В России 25 января отмечается День российского студенчества, а также столичный городской праздник День Московского университета (Татьянин день) и именины всех Татьян.
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

История праздника связана с МГУ имени Ломоносова, который в этот день отмечает свое рождение. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении университета. Идея его создания принадлежала генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову и Михаилу Ломоносову. По православному церковному календарю 25 января является днем памяти святой мученицы Татьяны, поэтому она стала покровительницей Московского университета, а затем и всего российского студенчества. Подробнее о раннехристианской мученице Татьяне можно прочитать в статье "РГ". В 1837 году при Московском университете в честь святой был открыт храм - в бывшем "театральном" флигеле усадьбы Пашковых, расположенной на Моховой улице рядом с Кремлем.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Изначально день студентов отмечался только как день рождения МГУ. Это был шумный праздник, по главным улицам Москвы проходили студенческие гуляния. Вскоре Татьянин день стал отмечаться также учащимися других вузов России. Но в начале XX века решением градоначальника Москвы праздник был запрещен, "так как студенты проявляли слишком много вольности в этот день". В СССР Татьянин день не отмечался, традицию его празднования сохранили лишь выпускники МГУ в эмиграции.

Традиция торжеств в честь дня студентов была возрождена в МГУ в 1992 году, когда университет возглавил Виктор Садовничий. В 2004 году мэр Москвы Юрий Лужков подписал закон "О праздниках города Москвы", которым установил День Московского университета, отмечаемый 25 января. В 2005 году, когда праздновалось 250-летие МГУ, Татьянин день стал общероссийским праздником - Владимир Путин подписал указ, учредивший День российского студенчества.

В День российского студенчества по всей стране проходят праздничные мероприятия, к нему приурочены различные награждения студентов. В православных храмах проходят молебны в честь святой Татьяны. В МГУ праздник начинается с божественной литургии, которая обычно проходит в домовом университетском храме. В этот день ректор МГУ традиционно угощает студентов медовухой, рецепт которой придумал сам. Любой студент Московского университета может получить кружку медовухи из рук ректора. Напиток - безалкогольный. Ранее Садовничий показал, как варят традиционную медовуху. По его словам, к празднику в этом году уже приготовлено почти 600 литров напитка.

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