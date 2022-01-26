Абрамченко назвала приоритеты в финансировании российского села в 2022 году

В 2022 году в бюджете на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий предусмотрено 40,7 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию проектов по благоустройству, создание комфортной среды для жизни и работы на селе, а также субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

По словам вице-премьера, безусловным приоритетом является улучшение жилищных условий сельских жителей является. "Я говорю об инструменте сельской ипотеки, которая выдается по низкой ставке - максимум 3% годовых. За прошедший год одобрено кредитов на сумму более 98 млрд рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 51 тыс. семей. Всего благодаря сельской ипотеке за два года улучшили жилищные условия 96 тыс. семей", - сообщила Абрамченко. Причем, с этого года, как пояснила Виктория Абрамченко, эта мера поддержки приобретает более фокусный характер, поскольку исключается возможность покупки квартир в многоквартирных домах.

Ранее президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков назвал плюсы сельской ипотеки. По его словам, она имеет существенный социальный эффект, поскольку на сегодняшний день только 30% жилья на селе имеет полноценную коммунальную инфраструктуру. При этом средние доходы 80% сельского населения лишь вдвое превышают прожиточный минимум. "Это говорит о том, что без государственной поддержки жителям малых городов и сел невозможно улучшить жилищные условия", - заключил эксперт.