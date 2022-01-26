Новости

В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР 19:25
В России выросла минимальная цена на водку 19:22
Депутат Рады: Украинцы шутят о готовности сдаться в плен России 19:20
Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе 19:20
Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума 19:18
Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе 19:14
Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты 19:10
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей 19:09
Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии 19:08
Голикова: Смертность в январе 2022 года ниже, чем год назад 19:03
Росстат фиксирует рост розничных цен на автомобильное топливо 19:01
Трамп заявил, что станет следующим президентом США 19:00
В НАО с зимника Нарьян-Мар - Усинск эвакуируют семьи с детьми 19:00
Немецкий музей расскажет о судьбе футболистов-евреев в годы нацизма 18:40
Краснодар из-за снегопада оказался на грани мусорного коллапса 18:35
Названы критерии, по которым молодежь выбирает место работы 18:24
Фонд защиты дольщиков переименован 18:14
Голикова: Регионам выделят в январе еще 7,3 млрд рублей для поликлиник 18:12
Абрамченко назвала приоритеты в финансировании российского села в 2022 году 18:12
Голикова: Регионы получат 60 млн экспресс-тестов на коронавирус 18:09
Фото: на съемках сериала Marvel воссоздали Красную площадь 18:09
Кравцов: Вопрос с третьей сменой в школах РФ будет решен в 2023 году 18:01
Ракова: В Москве одновременно с COVID растет заболеваемость ОРВИ и гриппом 17:56
Путин заявил об интересе итальянского бизнеса к сельскому хозяйству в РФ 17:48
ЦБ заявил, что последствия пандемии скажутся на управлении персоналом 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 18:12
Рубрика: Экономика

Абрамченко назвала приоритеты в финансировании российского села в 2022 году

Текст: Нина Егоршева

В 2022 году в бюджете на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий предусмотрено 40,7 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию проектов по благоустройству, создание комфортной среды для жизни и работы на селе, а также субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Фото: Photoxpress
Финансирование сельской ипотеки могут увеличить

По словам вице-премьера, безусловным приоритетом является улучшение жилищных условий сельских жителей является. "Я говорю об инструменте сельской ипотеки, которая выдается по низкой ставке - максимум 3% годовых. За прошедший год одобрено кредитов на сумму более 98 млрд рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 51 тыс. семей. Всего благодаря сельской ипотеке за два года улучшили жилищные условия 96 тыс. семей", - сообщила Абрамченко. Причем, с этого года, как пояснила Виктория Абрамченко, эта мера поддержки приобретает более фокусный характер, поскольку исключается возможность покупки квартир в многоквартирных домах.

Ранее президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков назвал плюсы сельской ипотеки. По его словам, она имеет существенный социальный эффект, поскольку на сегодняшний день только 30% жилья на селе имеет полноценную коммунальную инфраструктуру. При этом средние доходы 80% сельского населения лишь вдвое превышают прожиточный минимум. "Это говорит о том, что без государственной поддержки жителям малых городов и сел невозможно улучшить жилищные условия", - заключил эксперт.

Экономика Недвижимость Ипотека Экономика Казна Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%
"Единая Россия" попросила руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
В Кремле назвали слухами замену очного образования на дистанционное
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф