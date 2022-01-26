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Рубрика: В мире

Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ

Текст: Диана Ковалева
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на пресс-конференции после того, как американский посол в РФ Джон Салливан передал в российский МИД ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Глава американской дипломатии в том числе заявил, что переданные ответы были скоординированы с Украиной и американскими союзниками в Европе. По его словам, они предлагают дипломатический путь вперед.
Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP
Фото: JONATHAN ERNST / POOL / AFP

Публиковать переданные Москве документы США не будут и ждут того же от России, отметил глава Госдепа.

Фото: EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE
Почему Россия требует гарантий безопасности от НАТО

"Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению", - сказал Блинкен.

По его словам, в переданном России ответе США подчеркнули, что не намерены отказываться от принципа "открытых дверей" в отношении НАТО. Кроме того, дипломат отметил, что в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военного снаряжения из США.

В то же время он добавил, что планирует в скором времени провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда Москва ознакомится с ответом Вашингтона. По словам Блинкена, США предпочитают дипломатический путь урегулирования разногласий, открыты к диалогу с Россией и готовы продолжать его по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество.

Глава госдепа также отметил, что администрация американского президента Джо Байдена передала Конгрессу США письменные ответы Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

В мире США Россия и США

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