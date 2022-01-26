Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ

Публиковать переданные Москве документы США не будут и ждут того же от России, отметил глава Госдепа.

"Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению", - сказал Блинкен.

По его словам, в переданном России ответе США подчеркнули, что не намерены отказываться от принципа "открытых дверей" в отношении НАТО. Кроме того, дипломат отметил, что в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военного снаряжения из США.

В то же время он добавил, что планирует в скором времени провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда Москва ознакомится с ответом Вашингтона. По словам Блинкена, США предпочитают дипломатический путь урегулирования разногласий, открыты к диалогу с Россией и готовы продолжать его по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество.

Глава госдепа также отметил, что администрация американского президента Джо Байдена передала Конгрессу США письменные ответы Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.