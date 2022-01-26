МИД РФ: Посол США передал письменный ответ по гарантиям безопасности

"Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Документы содержали, в частности, требования в адрес западных партнеров о юридических гарантиях отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах постсоветского пространства. Кроме того, в предложения был включен пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и отвод сил альянса в Восточной Европе к позициям 1997 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет публиковать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, если поступит такая просьба. Однако суть и содержание реакции американской стороны будут донесены до общественности, отмечал он.