Cell Research: Восемь противовирусных препаратов эффективны против "омикрона"

Восемь противовирусных препаратов, которые ранее применялись в борьбе с другими штаммами коронавируса, показали свою эффективность против "омикрона". К такому выводу пришли ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете, исследование которых опубликовано в журнале Cell Research.

Специалисты выяснили, что "омикрон", как и другие мутации, чувствителен к восьми препаратам. Среди них EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что люди, которые сделали прививку от коронавируса, начиная с ноября прошлого года, наиболее защищены от заражения "омикроном".

По данным Роспотребнадзора, особенность нового штамма, в частности, в том, что он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, поэтому к омикрону необходимо относиться не менее серьезно, чем к предыдущим штаммам: соблюдать все меры профилактики, а при появлении симптомов простуды - как можно быстрее изолироваться и обратиться за медпомощью.