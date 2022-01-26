Новости

Оперштаб Москвы: Карантин по COVID-19 для контактных сокращен до 7 дней 08:36
Генпрокуратура признала польский фонд нежелательным на территории РФ 08:34
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей на три недели 08:30
Cell Research: Восемь противовирусных препаратов эффективны против "омикрона" 08:19
Володин отреагировал на заявление Байдена о санкциях против Путина 07:48
Посольство РФ: Поддержка США дает украинским боевикам карт-бланш на провокации 07:28
В Приморье внесут поправки в закон об обращении с животными 07:06
В Минобороны РФ сообщили об отправке Су-35С в Беларусь в рамках учений 06:40
Неизвестные "заминировали" школы в Уссурийске и Находке 06:26
Хирург рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков 05:50
Рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до 41 процента 05:30
ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 за неделю 04:55
Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО 04:30
В Южно-Сахалинске сняли режим ЧС, введенный из-за циклона 04:21
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" 42 школы 04:17
Инфекционист Роспотребнадзора: "Омикрон" у детей нередко поражает бронхи 04:05
В Хабаровске из-за угрозы минирования эвакуировали все школы 03:37
Пушков: По стратегическим вопросам Украину никто спрашивать не будет 03:20
Росздравнадзор проверит ковидный роддом Белгородской области 03:13
Спикер Палаты представителей 81-летняя Пелоси намерена переизбраться в Конгресс 02:45
Пушков: США попробуют перейти к жесткому торгу с РФ по гарантиям безопасности 02:15
"Омикрон"-вариант коронавируса оказался самым живучим на поверхностях 01:42
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой войск 01:30
Обязательная маркировка безалкогольного пива может начаться с декабря 2022 года 00:27
Эксперимент по маркировке икры может начаться уже 1 апреля 00:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
26.01.2022 08:19
Рубрика: Общество

Cell Research: Восемь противовирусных препаратов эффективны против "омикрона"

Текст: Матвей Линник

Восемь противовирусных препаратов, которые ранее применялись в борьбе с другими штаммами коронавируса, показали свою эффективность против "омикрона". К такому выводу пришли ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете, исследование которых опубликовано в журнале Cell Research.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Как защитить себя и окружающих от "омикрона"

Специалисты выяснили, что "омикрон", как и другие мутации, чувствителен к восьми препаратам. Среди них EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что люди, которые сделали прививку от коронавируса, начиная с ноября прошлого года, наиболее защищены от заражения "омикроном".

По данным Роспотребнадзора, особенность нового штамма, в частности, в том, что он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, поэтому к омикрону необходимо относиться не менее серьезно, чем к предыдущим штаммам: соблюдать все меры профилактики, а при появлении симптомов простуды - как можно быстрее изолироваться и обратиться за медпомощью.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Володин отреагировал на заявление Байдена о санкциях против Путина
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей на три недели
Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО
В Минобороны РФ сообщили об отправке Су-35С в Беларусь в рамках учений
Президент Хорватии пообещал отозвать военных из НАТО в случае конфликта на Украине
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе