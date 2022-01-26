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26.01.2022 19:52
Рубрика: Общество

Чем перевод машин на газовое топливо поможет экологии и экономике

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Перевод всего автопарка на газомоторное топливо сможет уменьшить выбросы парниковых газов человечества на 6%, а расходы на 100 км пути сократятся в среднем на 150 рублей, заявили опрошенные "Российской газетой" эксперты. Единственное условие - двигатели машин должны быть изначально сконструированы для работы на газе. Тогда их ресурс не пострадает, а экономическая отдача вырастет при сокращении экологического вреда.
Переход на газомоторное топливо - серьезный шаг к повышению экологичности транспорта. Фото: Photoxpress Переход на газомоторное топливо - серьезный шаг к повышению экологичности транспорта. Фото: Photoxpress
Переход на газомоторное топливо - серьезный шаг к повышению экологичности транспорта. Фото: Photoxpress

"Транспорт дает примерно четверть всех парниковых выбросов человечества, - объяснил руководитель программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. - Двигатель, работающий на газе, выбрасывает в воздух еще на четверть меньше парниковых газов, чем бензиновый или дизельный. Еще чище, конечно, работает электрический двигатель. Но переход на газомоторное топливо - это первый и очень серьезный шаг к повышению экологичности транспорта".

Фото: РИА Новости
Сможет ли газ заменить бензин как более чистое топливо для авто

Для машин могут быть использованы два вида газового топлива: пропан-бутан или КПГ (компримированный природный газ, почти чистый метан). Первый более распространен в России, действует сеть газозаправочных станций, отмечает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

"На пропан-бутане автомобиль теряет в мощности, но для комфортной эксплуатации автомобиля это не критично, - считает он. - При его сжигании выбрасывается меньшее количество загрязняющих веществ в атмосферу". Экономия на сотне километров может достигать 100-200 рублей, в месяц - до 6 тысяч рублей (при дневном пробеге в 100 км), а в год - до 70 тысяч рублей. То есть за год-полтора можно отбить стоимость установки газового оборудования и баллонов, добавляет он.

Альтернатива - КПГ. Его экологические показатели еще выше. Такие двигатели сокращают выбросы (по сравнению с бензиновыми ) оксида углерода на 95%, углеводородов на 80% и оксидов азота на 30%, перечисляет исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Василий Зинин. Кроме того, выхлоп машины с таким мотором не содержит серы (есть дизельные двигатели, которые выделяют до 18,4 грамма в час серы), твердых частиц, свинца или тяжелых металлов. Мельчайшие частицы, например, магнетита могут влиять на развитие болезни Альцгеймера, продолжает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Транспорт дает примерно четверть парниковых выбросов человечества

"Автотранспорт выбрасывает в атмосферный воздух еще и бензапирен, формальдегид, сажу и другие токсичные загрязняющие вещества, они оседают на растения, почву, водоемы, там частично растворяются или вступают в химическую реакцию с компонентами, меняют состав веществ, которыми питается все живое - от бактерий до млекопитающих", - говорит Моргунов.

В этом смысле переход на машины с двигателем КПГ может быть удачным решением. По оценкам Национальной газомоторной ассоциации, на таком топливе ресурс двигателя увеличивается на 30%, смазочных масел на 25-30%. Правда, только при условии, что машина изначально была рассчитана именно на КПГ.

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