Чем перевод машин на газовое топливо поможет экологии и экономике

"Транспорт дает примерно четверть всех парниковых выбросов человечества, - объяснил руководитель программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. - Двигатель, работающий на газе, выбрасывает в воздух еще на четверть меньше парниковых газов, чем бензиновый или дизельный. Еще чище, конечно, работает электрический двигатель. Но переход на газомоторное топливо - это первый и очень серьезный шаг к повышению экологичности транспорта".
Для машин могут быть использованы два вида газового топлива: пропан-бутан или КПГ (компримированный природный газ, почти чистый метан). Первый более распространен в России, действует сеть газозаправочных станций, отмечает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Александр Амирагян.
"На пропан-бутане автомобиль теряет в мощности, но для комфортной эксплуатации автомобиля это не критично, - считает он. - При его сжигании выбрасывается меньшее количество загрязняющих веществ в атмосферу". Экономия на сотне километров может достигать 100-200 рублей, в месяц - до 6 тысяч рублей (при дневном пробеге в 100 км), а в год - до 70 тысяч рублей. То есть за год-полтора можно отбить стоимость установки газового оборудования и баллонов, добавляет он.
Альтернатива - КПГ. Его экологические показатели еще выше. Такие двигатели сокращают выбросы (по сравнению с бензиновыми ) оксида углерода на 95%, углеводородов на 80% и оксидов азота на 30%, перечисляет исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Василий Зинин. Кроме того, выхлоп машины с таким мотором не содержит серы (есть дизельные двигатели, которые выделяют до 18,4 грамма в час серы), твердых частиц, свинца или тяжелых металлов. Мельчайшие частицы, например, магнетита могут влиять на развитие болезни Альцгеймера, продолжает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.
"Автотранспорт выбрасывает в атмосферный воздух еще и бензапирен, формальдегид, сажу и другие токсичные загрязняющие вещества, они оседают на растения, почву, водоемы, там частично растворяются или вступают в химическую реакцию с компонентами, меняют состав веществ, которыми питается все живое - от бактерий до млекопитающих", - говорит Моргунов.
В этом смысле переход на машины с двигателем КПГ может быть удачным решением. По оценкам Национальной газомоторной ассоциации, на таком топливе ресурс двигателя увеличивается на 30%, смазочных масел на 25-30%. Правда, только при условии, что машина изначально была рассчитана именно на КПГ.