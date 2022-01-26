Cнегоуборщик повредил 40 автомобилей

В американском штате Огайо водитель снегоуборочной машины мчался по шоссе со скоростью 110 км/ч, забрасывая встречный поток транспорта грязным снегом и кусками льда. Результат: 40 автомобилей получили повреждения, ранено не менее 12 человек.

Происходящее снял на видеорегистратор водитель фуры Майк Лемон, ставший одной из жертв безумного снегоуборщика. Вот что он рассказал корреспондентам новостей: "Я никогда не видел ничего подобного. Я не знал, как реагировать, я был просто ошеломлен тем, что кто-то может быть настолько безрассудным".

На глазах Майка легковушки, двигавшиеся впереди, попадали буквально под лавину снега и льда. По словам дальнобойщика, в лобовом стекле у нее зияла дыра размером с футбольный мяч.

Сам Майк, убедившись, что никто серьезно не пострадал (хотя, как сказать - у кого-то из водителей были травмированы руки, кто-то порезал лицо) поехал дальше, но через полсотни километров повернул назад. Оказалось, что от удара куска льда одну из фар его тягача буквально выдрало из капота.

Причины инцидента пока не известны. Сообщается, что водитель снегоуборщика отправлен в принудительный отпуск, у него взяты пробы на алкоголь и наркотики, расследование продолжается.