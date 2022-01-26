Постановление губернатора Еврейской автономной области от 20 января 2022 года № 8 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 13.01.2022 № 79-00-02/01-20-68-2022 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

1.1. В пункте 2 слова "по 25 января 2022 года включительно" заменить словами "25 февраля 2022 года включительно".

1.2. Абзац первый пункта 4 дополнить словами ", с 26 января 2022 года по 25 февраля 2022 года (включительно)".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 21.07.2021 № 214 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 25.01.2022 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 25.02.2022 (включительно) личный прием граждан".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







