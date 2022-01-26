Постановление губернатора Еврейской автономной области от 20 января 2022 года № 8 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

Новости

Счетная палата нашла нарушения в восстановлении лесов 00:01
В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации 26.01.2022
Стали известны подробности возгорания электробуса на севере столицы 26.01.2022
В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по безопасности 26.01.2022
ЦСКА отдал Кучаева в "Рубин" в аренду с правом выкупа 26.01.2022
ФРС США до минимума сократила программу количественного смягчения 26.01.2022
В МИД РФ подтвердили получение ответа НАТО и обещали изучить 26.01.2022
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 2014 года 26.01.2022
На севере столицы загорелся электробус 26.01.2022
Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ 26.01.2022
"Госуслуги" и "ВКонтакте" будут доступны даже при нулевом балансе 26.01.2022
Минстрой планирует создать единых заказчиков строительства в регионах 26.01.2022
В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 26.01.2022
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 26.01.2022
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 26.01.2022
Посол РФ Антонов: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 26.01.2022
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 26.01.2022
Евгений Плющенко попал в больницу 26.01.2022
Расселение аварийных домов перевыполнено на 24% 26.01.2022
Слуцкий: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 26.01.2022
Объёмы пассажирских авиаперевозок внутри РФ превысили допандемийный уровень 26.01.2022
ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду 26.01.2022
Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО 26.01.2022
Американский посол в Москве прибыл в МИД РФ 26.01.2022
CNN: США ведут переговоры об отправке военных в Восточную Европу 26.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 января 2022 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 20 января 2022 года № 8 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 13.01.2022 № 79-00-02/01-20-68-2022 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

1.1. В пункте 2 слова "по 25 января 2022 года включительно" заменить словами "25 февраля 2022 года включительно".

1.2. Абзац первый пункта 4 дополнить словами ", с 26 января 2022 года по 25 февраля 2022 года (включительно)".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 21.07.2021 № 214 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 25.01.2022 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 25.02.2022 (включительно) личный прием граждан".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией