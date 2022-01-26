ФАС не получала ходатайства о сделке между "Сбером" и "Стокманном"

Федеральная антимонопольная служба не получала ходатайства по поводу возможности сделки между "Сбером" и ретейлером "Стокманн". Об этом "РГ" заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о намерении "Сбера" встроить "Стокманн" в свою экосистему. В Компании отметили, что покупка ретейлера позволит, в частности, расширить ассортимент маркетплейса "СберМегаМаркет".

"Стокманн" - fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". Сейчас компания продает в России товары более 600 брендов, работают 12 офлайн-магазинов.