"Сбер" объявил о покупке ретейлера "Стокманн"

Fashion-ретейлер "Стокманн" станет частью экосистемы "Сбера". Как сообщает пресс-служба финансовой компании, договоренность о сделке уже достигнута.

"Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании СТОКМАНН в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора маркетплейса "СберМегаМаркет" Соломона Кунина, партнерство со "Стокманном" позволит не только "расширить ассортимент на маркетлейсе за счет брендов среднего и премиум сегментов, но и откроет широкий спектр новых возможностей для мультиканальных продаж".

В Федеральной антимонопольной службе "РГ" заявили, что пока не получали ходатайства о сделке.

"Стокманн" - fashion-ретейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". Сейчас компания продает в России товары более 600 брендов, работают 12 офлайн-магазинов.