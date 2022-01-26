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26.01.2022 12:43
Рубрика: Экономика

Forbes назвал потери богатейших россиян из-за падения фондовых индексов

Текст: Матвей Линник
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

C конца декабря по конец января российские миллиардеры потеряли почти 28 млрд долларов из-за падения фондовых индексов, следует из рейтинга Forbes Real-Time.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По данным журнала, всего с 20 декабря состояние сократилось у 76 богатейших людей России.

Больше других потеряли владелец НОВАТЭКа и "Сибура" Леонид Михельсон (минус 2,1 млрд), член совета директоров НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко (минус 1,9 млрд), член Совфеда Сулейман Керимов (минус 1,8 млрд), основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (минус 1,7 млрд) и основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов (минус 1,6 млрд).

Напомним, российский рынок акций на прошлой неделе продемонстрировал сильнейшее падение с марта 2020 года. Обвал котировок связывают с геополитическими рисками и обострением ситуации вокруг Украины.

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