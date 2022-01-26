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Рубрика: Экономика

ФРС США до минимума сократила программу количественного смягчения

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снова сократила объем программы выкупа облигаций с рынка и ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений. Об этом говорится в релизе ФРС по итогам заседания 26 января.
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Так, начиная с февраля, ФРС ежемесячно будет выкупать гособлигаций минимум на 20 млрд долларов в месяц, а ипотечных облигаций - минимум на 10 млрд долларов, отмечается в заявления Федрезерва. Полностью свернуть программу количественного смягчения планируется в начале марта, подчеркивается в релизе. Таким образом, февральские значения по выкупу становятся минимальными.

О решении приступить к сворачиванию программы выкупа государственных и ипотечных облигаций с рынка (то есть "количественного смягчения") ФРС США объявила по итогам заседания в начале ноября. Ежемесячные минимальные объемы выкупа снизились для гособлигаций до 70 млрд долларов в месяц и для ипотечных облигаций до 35 млрд долларов в месяц. До этого ФРС выкупала облигаций минимум на 120 млрд долларов в месяц (на 80 млрд и на 40 млрд долларов соответственно). По итогам заседания в середине декабря Федрезерв объявил о новом сокращении программы выкупа: до 40 млрд долларов для гособлигаций и до 20 млрд - для ипотечных.

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Количественное смягчение ФРС проводила для помощи экономике из-за коронакризиса (де-факто с перерывами еще с мирового кризиса 2007 года). В рамках механизма ФРС увеличивает свой баланс и скупает на эти деньги облигации. Из-за этого доходность таких бумаг падает, что стимулирует инвесторов вкладываться в акции компаний и искать другие проекты (обратная сторона медали - формирование пузырей на фондовом рынке из-за инвестирования "денежного дождя" в рискованные проекты, включая и криптовалюты). Таким способом ФРС в 2020-2021 годы "вылила" на финансовый рынок триллионы долларов. Аналогичной политики все это время придерживается и Европейский центробанк (ЕЦБ).

Также 26 января ФРС в очередной раз сохранила минимальный целевой диапазон базовой процентной ставки в 0-0,25% (находится на этом уровне с марта 2020 года). При этом в заявлении ФРС указывается, что при высокой инфляции и низкой безработице "вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки".

В целом, как указали в ФРС, в последние месяцы положение в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии, улучшилось, но на них повлиял недавний резкий рост числа случаев COVID-19. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы существенно снизился. "Дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией и возобновлением экономической активности, продолжает способствовать повышению уровня инфляции. В целом финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики по поддержке экономики и поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий США", - указывают в Федрезерве.

Фото: istock
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Развитие экономики США по-прежнему зависит от течения пандемии, подтвердили в ФРС. "Ожидается, что прогресс в области вакцинации и ослабление ограничений будут способствовать дальнейшему росту экономической активности и занятости, а также снижению инфляции. Риски для экономических перспектив сохраняются, в том числе из-за новых штаммов вируса", - говорится в заявлении.

Фоном для прошедшего заседания ФРС стали рекордная с 1982 года инфляция в США (7%), низкая безработица (3,9%) и негативное влияние на экономику распространения "омикрон"-штамма. Риторика ФРС из-за этих факторов в последние месяцы ужесточалась. Так, Федрезерв постепенно начал отказываться от прежней концепции оценки инфляции как "временного явления" и стал признавать, что сдерживание инфляции стало главным приоритетом и условием для продолжения экономического роста и занятости. Поэтому рынок стал закладывать в ожидания не менее четырех повышений ставки в 2022 году, начиная уже со следующего заседания 16 марта.

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