Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу

Средняя доля госпитализаций среди больных коронавирусом составляет 17%, однако в ряде регионов этот показатель существенно выше, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.

По итогам третьей недели 2022 года среднероссийский показатель превышен в 35 регионах страны. "При этом наиболее высокий уровень - более 30% по отношению к числу выявленных новых случаев - наблюдается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия; более 40% - в Курской, Пензенской областях и Республике Марий Эл; более 50% - в Северной Осетии и более 60% в Республике Тыва", - перечислила вице-премьер.

При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, где благодаря массовому тестированию выявляется наибольшее количество новых случаем "омикрона", показатель госпитализаций существенно ниже среднего - от 6 до 9 процентов, добавила Татьяна Голикова.