Инфекционист Роспотребнадзора: "Омикрон" у детей нередко поражает бронхи

Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", у детей нередко поражает бронхи. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, "выявлены определенные особенности течения болезни у детей". Заболевание начинается стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, что требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации​, пояснил РИА Новости Горелов.

Помимо этого, у каждого третьего ребенка отмечается диарея. Наиболее часто подобные патологии встречаются у детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Ранее Александр Горелов рассказал, что дети болели всеми геновариантами, их частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11 процентов. "Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев". Горелов пояснил: эта цифра говорит о том, что "омикрон"-штамм заразен для всех возрастных категорий.